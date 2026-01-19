Tin thế giới tối 19-1: Mỹ mời Nga tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza

(GLO)- Mỹ mời Nga tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza; 8 nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Greenland và Đan Mạch; Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại Pakistan... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-1.

Mỹ mời Nga tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza

Hôm nay (19-1), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời chính thức từ phía Mỹ về việc tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza - sáng kiến mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Phía Nga cho biết, hiện đang nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết liên quan, đồng thời hy vọng sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ để làm rõ những điểm cụ thể trong đề xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ảnh: AFP

Theo Nhà Trắng, Hội đồng Hòa bình về Gaza được thành lập với mục tiêu thúc đẩy giải pháp ngoại giao lâu dài cho cuộc xung đột tại dải Gaza, quy tụ nhiều nhân vật nổi bật trong giới chính trị - ngoại giao và tài chính toàn cầu. Đây là một phần trong kế hoạch hòa bình của Mỹ, từng được 13/15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ hồi tháng 11/2025 trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Việc Nga được mời tham gia sáng kiến này là dấu hiệu cho thấy thiện chí của Mỹ trong việc tìm kiếm các biện pháp giải quyết khủng hoảng tại Gaza bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, phía Nga hiện vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc tham gia hội đồng này.

8 nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Greenland và Đan Mạch

Ngày 18-1, 8 quốc gia châu Âu đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ mạnh mẽ đối với Đan Mạch và Greenland.

Trong tuyên bố chung, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Hà Lan và Thụy Điển đã bày tỏ sự “đoàn kết mạnh mẽ với Đan Mạch và người dân Greenland”, đồng thời khẳng định tương lai của Greenland phải do chính người dân địa phương quyết định, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế.

Biểu tình phản đối chính sách của Tổng thống Trump bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk, Greenland ngày 17-1. Ảnh: AP

Tuyên bố chung của các quốc gia châu Âu nhấn mạnh Bắc Cực giữ vai trò chiến lược đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt trong bối cảnh hợp tác giữa các nước thành viên NATO. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng cảnh báo những hành động gây sức ép kinh tế liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh có nguy cơ làm suy giảm mối quan hệ đồng minh, đồng thời đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào tình trạng leo thang căng thẳng ngày càng nguy hiểm.

Hiện tại, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhất, bao gồm việc áp thuế với tổng trị giá lên tới 93 tỷ euro (hơn 100 tỷ USD), nhằm ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Trump trong tham vọng thâu tóm Greenland.

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại Pakistan

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 18-1 tại một trung tâm thương mại ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan. Hàng chục người khác vẫn đang mất tích trong tai nạn này.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Đám cháy bùng phát tại trung tâm thương mại Gul Plaza, một trong những địa điểm công cộng sôi động nhất của thành phố Karachi. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua nhiều tầng của tòa nhà, gây thiệt hại nặng nề và khiến công tác cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Theo lực lượng chức năng, phải mất gần 24 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế, giúp các đội cứu hộ tiếp cận hiện trường và tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Đến sáng 19-1, ngoài 14 nạn nhân đã được xác nhận tử vong, giới chức cho biết còn từ 54 đến 59 người được báo cáo mất liên lạc. Những người này có mặt ở bên trong tòa nhà vào thời điểm hỏa hoạn bùng phát.

Vụ rơi máy bay tại Indonesia: Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân

Ngày 19-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn nước này đã tìm thấy nạn nhân thứ hai trong vụ rơi máy bay ATR 42-500 của hãng Indonesia Air Transport (IAT) tại khu vực núi Bulusaraung, huyện Pangkajene Islands, tỉnh Nam Sulawesi.

Lực lượng cứu hộ chuyển mảnh vỡ của máy bay gặp nạn ATR 42-500 thuộc Hãng hàng không Indonesia Air Transport (IAT) trên núi Bulusaraung, huyện Maros, tỉnh Nam Sulawesi, ngày 18-1. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Mohammad Syafii - người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) - cho biết nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 14h00 ngày 19-1 (theo giờ địa phương). Nạn nhân được phát hiện trong ngày thứ 3 của chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, tại một vách đá hiểm trở trên sườn núi Bulusaraung, cách đỉnh núi khoảng 500m, nằm trong khu vực khe núi sâu với địa hình dốc đứng, rừng rậm và rất khó tiếp cận.

Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể trong số 11 nạn nhân mất tích. Danh tính của các nạn nhân hiện chưa được công bố, do đang chờ kết quả xác minh từ Đội Nhận dạng nạn nhân thảm họa của Cảnh sát quốc gia Indonesia.

Liên quan công tác làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết toàn bộ phi hành đoàn trên chiếc ATR 42-500 gặp nạn đều đủ điều kiện sức khỏe hàng không tại thời điểm xảy ra sự cố.