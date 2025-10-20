Tin thế giới sáng 20-10: Nhà máy lọc dầu Nga cháy dữ dội sau khi bị UAV Ukraine đánh trúng

(GLO)- Nhà máy lọc dầu Nga cháy dữ dội sau khi bị UAV Ukraine đánh trúng; Israel không kích Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn; Trộm giữa ban ngày, đánh cắp nhiều trang sức “vô giá” tại Bảo tàng Louvre... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-10.

Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Internet

Ngày 19-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ sau khi xuất hiện thông tin được cho là điều kiện chấm dứt xung đột của nhà lãnh đạo Nga.

Ông Zelensky nói, lực lượng Nga sẽ không nhận được bất kỳ “món quà” nào, dù là đất đai hay bất cứ thứ gì khác và Kiev cùng các đồng minh sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga để đạt được hòa bình công bằng.

"Hầu như mỗi ngày, chúng tôi đều trao đổi với các nhà lãnh đạo để đảm bảo rằng tất cả chúng ta ở châu Âu đều có chung lập trường về việc gây áp lực lên Nga. Chúng tôi sẽ không tặng bất kỳ món quà nào cho đối phương và không quên bất cứ điều gì”-ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà máy lọc dầu Nga cháy dữ dội sau khi bị UAV Ukraine đánh trúng

Nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk bốc cháy sau vụ tấn công. Video: X

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19-10 đã thông báo về việc quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích các cơ sở năng lượng của Nga trong 24 giờ qua.

"Có nhiều vụ cháy đã được ghi nhận tại nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk tại vùng Samara sau đòn tấn công chính xác bằng UAV. Một đợt tấn công khác cũng được thực hiện nhắm vào nhà máy khí đốt Orenburg, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Bên cạnh đó, một kho nhiên liệu của đối thủ ở Berdiansk cũng bị hư hại"-phía Ukraine cho biết.

Kể từ tháng 8 đến nay, quân đội Ukraine đã liên tục tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga. Chính quyền Kiev cho rằng chiến thuật này có thể cắt giảm nguồn nhiên liệu và tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Israel không kích Gaza, cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vào ngày 19-10, các chiến binh Hamas đã bắn tên lửa chống tăng và pháo vào lực lượng đang tiến hành phá dỡ "cơ sở hạ tầng khủng bố" trong khu vực "theo thỏa thuận ngừng bắn".

Người dân chạy trốn khi Israel không kích một tòa nhà ở trại Bureij, trung tâm Gaza vào ngày 19-10. Ảnh: ﻿Eyad Baba/AFP/Getty Images

Quân đội Israel đã đáp trả bằng cách tiến hành một số cuộc không kích vào các mục tiêu mà họ coi là “khủng bố” ở Rafah, phía Nam Dải Gaza.

"IDF đã bắt đầu tấn công khu vực này để loại bỏ mối đe dọa và phá dỡ các đường hầm cũng như công trình quân sự được sử dụng cho hoạt động khủng bố"-quân đội Israel cho biết.

Theo một nguồn tin quân sự được trang tin Times of Israel trích dẫn, hơn 20 mục tiêu đã bị tấn công tại Rafah vào sáng 19-10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel "hành động kiên quyết chống lại các mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza".

Tuy nhiên, cùng ngày, ông Izzat al-Risheq-quan chức cấp cao của Hamas, đã lên tiếng phủ nhận thông tin của IDF; đồng thời, cáo buộc ngược lại Israel mới là bên vi phạm thỏa thuận.

Khói bốc lên trên Gaza sau cuộc không kích của Israel. Video: ABC News

Trộm giữa ban ngày, đánh cắp nhiều trang sức “vô giá” tại Bảo tàng Louvre

Bảo tàng Louvre phải tạm đóng cửa trong ngày 19-10 do 1 vụ trộm xảy ra ngay lúc mở cửa đón khách. Chính phủ Pháp cho biết, bọn trộm đã đột nhập vào trong qua cửa sổ, đánh cắp những món đồ trang sức "vô giá" trước khi tẩu thoát bằng xe máy.

Xe cảnh sát đậu trên sân Bảo tàng Louvre sau vụ trộm trang sức ngày 19-10. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, vụ trộm quy mô lớn diễn ra tại phòng Apollo-nơi trưng bày Bộ trang sức Hoàng gia Pháp cùng nhiều báu vật quý hiếm, bao gồm bộ sưu tập bình đá cứng của vua Louis XIV.

Vương miện của Hoàng hậu Pháp Eugénie de Montijo-một trong những trang sức bị đánh cắp trong vụ trộm. Hiện vật được tìm thấy gần Bảo tàng Louvre sau vụ cướp. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati cho biết, công tác điều tra đang được triển khai khẩn trương.

“Phải nói rằng đây là những kẻ trộm chuyên nghiệp. Tội phạm có tổ chức ngày nay nhắm vào các tác phẩm nghệ thuật. Và tất nhiên các bảo tàng cũng trở thành mục tiêu, bởi vì như các bạn đã biết, Pháp là một quốc gia giàu di sản, một quốc gia có những di sản lịch sử vô cùng giá trị”-ông Dati nói.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết một danh mục chi tiết các hiện vật bị đánh cắp đang được lập để phục vụ điều tra.

Mỹ tấn công tàu Colombia bị nghi có liên quan đến phiến quân

Ngày 19-10, Lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu nghi ngờ có liên quan đến một nhóm phiến quân cánh tả Colombia.

Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra, cùng ngày Tổng thống Donald Trump gọi Tổng thống Colombia Gustavo Petro là "lãnh đạo ma túy bất hợp pháp" và tuyên bố sẽ chấm dứt các khoản thanh toán cho quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ tấn công tàu có liên quan đến phiến quân cánh tả Colombia. Video: Foxnews

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ viết rằng Lầu Năm Góc đã phá hủy con tàu"trong khu vực chịu trách nhiệm của USSOUTHCOM", bao gồm cả vùng Caribe.

Ông nói rằng, con tàu này có liên hệ với nhóm phiến quân cánh tả Quân đội Giải phóng Quốc gia và có liên quan đến việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp nhưng không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố này.