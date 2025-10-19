Tin thế giới sáng 19-10: Nga lần đầu tiên tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường gắn động cơ tên lửa mới

(GLO)- Nga lần đầu tiên tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường gắn động cơ tên lửa mới; Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ của Nga; Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Yemen... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-10.

Nga lần đầu tiên tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường gắn động cơ tên lửa mới

Ukraine cho biết ngày 18-10, lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào thành phố Lozova, tỉnh Kharkov.

Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 5 giờ 40 phút chiều (giờ địa phương), đánh trúng một khu dân cư và gây hư hại nhà cửa cùng các công trình phụ. Các nhà điều tra cho biết vũ khí được phóng từ vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Thiệt hại tại thành phố Lozova do bom lượn mới của Nga gây ra. Ảnh: The Kyiv Independent

Các nhà chức trách Ukraine xác định vũ khí này là một loại bom dẫn đường sử dụng động cơ tên lửa mới, UMPB-5R, có khả năng bay xa khoảng 130 km. Các công tố viên cho biết đây là lần đầu Nga sử dụng loại bom tấn công vào Lozova.

Vụ tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau khi chính quyền Mykolaiv báo cáo rằng lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường trên không tấn công thành phố của họ lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Ngày 16-10, 2 quả bom đã rơi xuống vùng ngoại ô Mykolaiv.

Nổ lớn tại nhà máy thuốc nổ của Nga

Thống đốc vùng Bashkortostan của Nga-ông Radiy Khabirov-cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại nhà máy thuốc nổ Avangard ở thành phố Sterlitamak.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy thuốc nổ Avangard ở thành phố Sterlitamak của Liên bang Nga. Video: Reuters

Vụ nổ xảy ra vào tối ngày 17-10. Lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm người bị nạn. Các chuyên gia pháp y đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân.

Nhà máy Avangard chuyên sản xuất thuốc nổ công nghiệp và tháo dỡ đạn dược. Kể từ năm 2022, cơ sở này do tập đoàn công nghiệp quốc doanh Rostec của Liên bang Nga quản lý.

Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Yemen

Quân đội Anh cho biết, 1 con tàu đã bốc cháy ở vịnh Aden, ngoài khơi Yemen, sau khi bị trúng đạn pháo chưa rõ nguồn gốc.

Tàu hàng bốc cháy trên Biển Aden. Ảnh minh họa: Internet

"Một con tàu đã bị quả đạn pháo đánh trúng, gây hỏa hoạn. Giới chức đang điều tra"-Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, ngày 18-10 thông báo.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết tàu chở dầu treo cờ Cameroon đã phát tín hiệu cầu cứu khi đi qua khu vực cách Ahwar, Yemen, khoảng 110 km về phía nam. Sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn tìm cách rời tàu và giới chức đang triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn

Theo công ty Ambrey, tàu chở dầu này được cho là không liên quan tới mục tiêu của nhóm Houthi ở Yemen. Houthi cũng chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đạt thỏa thuận liên minh với đảng Duy Tân Nhật Bản

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Sanae Takaichi (thứ hai từ bên phải) và đồng lãnh đạo Đảng Đổi mới Nhật Bản Fumitake Fujita (thứ ba từ bên trái) tại một cuộc họp tại Tòa nhà Quốc hội vào thứ Sáu. Ảnh: Japannews

Ngày 18-10, đại diện đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) xác nhận đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập liên minh mới, không cử thành viên tham gia một chức danh bộ trưởng.

Động thái này đánh dấu một giai đoạn mới trong nền chính trị đa đảng của Nhật Bản, sau khi đảng Công Minh rút khỏi liên minh với LDP sau 26 năm cộng tác.

Trên cơ sở thỏa thuận này, Chủ tịch JIP Hirofumi Yoshimura và Chủ tịch LDP Sanae Takaichi dự kiến sẽ ký thỏa thuận liên minh vào ngày 20-10.

JIP dự kiến sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Takaichi trong cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản chọn Thủ tướng mới vào ngày 21-10 tới. Qua đó, gần như đảm bảo chắc chắn, bà Takaichi sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.