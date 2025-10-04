Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhật Bản lần đầu tiên có nữ Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do

P.V (Theo Sài Gòn Giải Phóng, VietnamPlus)

(GLO)- Ngày 4-10, nữ chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi đã trở thành tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng, trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP.

Cuộc bầu cử chủ tịch LDP có 5 ứng cử viên, trong đó, 3 ứng cử viên gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi, Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi và Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shigeru Ishiba làm Chủ tịch LDP.

420541-1520-1701.jpg
Bà Takaichi Sanae phát biểu trong một buổi tranh cử gần đây. Ảnh: TJT

Trong vòng đầu tiên, thể thức bầu cử là 295 phiếu bầu từ các nhà lập pháp LDP và 295 phiếu bầu từ các đảng viên cấp cơ sở. Hai ứng cử viên cao phiếu nhất là bà Takaichi được 183 phiếu và ông Koizumi được 164 đã bước vào vòng hai, vòng quyết định.

Bà Takaichi năm nay 64 tuổi, từng được đánh giá là lựa chọn hàng đầu của công chúng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở đảng địa phương khi bà tìm cách trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Trong khi đó, ông Koizumi, 44 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ các nghị sĩ.

Với 341 phiếu hợp lệ, bà Takaichi chiến thắng với 185 phiếu và bà ông Koizumi được 156 phiếu.

Bà Takaichi là đồng minh của cựu Thủ tướng bị ám sát Shinzo Abe. Trong số các ứng viên Đảng Dân chủ Tự do, bà Takaichi có nền tảng kinh tế vững vàng nhất. Bà đã cam kết sẽ tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong một thập kỷ với khoản đầu tư mạnh mẽ của nhà nước vào công nghệ mới, cơ sở hạ tầng, sản xuất lương thực và các lĩnh vực kinh tế-an ninh khác.

Bà cho biết bà sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận thương mại ký kết giữa Thủ tướng Ishiba với Tổng thống Trump, trong đó Nhật Bản đồng ý đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với ô tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản. Tuy nhiên, bà đề cập đến khả năng đàm phán lại nếu thỏa thuận này tỏ ra không công bằng.

