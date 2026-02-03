Ngày 3-2, giá cà phê tăng nhẹ 200-300 đồng/kg

(GLO)- Đảo chiều tăng nhẹ 200-300 đồng/kg, giá cà phê trong nước hôm nay (3-2) ghi nhận ở mức 100.300-101.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Gia Lai tăng 300 đồng/kg, lên 101.000 đồng/kg. Cà phê tại Đắk Lắk hôm nay cũng được thu mua cùng mức giá với Gia Lai, sau khi tăng 200 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, lên mức 100.300 đồng/kg.

Mặc dù mức điều chỉnh không nhiều nhưng việc cà phê nội địa giữ vững mức giá trên ngưỡng 100.000 đồng/kg được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường quốc tế vừa trải qua tuần giảm mạnh.

Hôm nay, giá cà phê Robusta tại London lại tiếp tục sụt giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm 84 USD/tấn, xuống mức 4.029 USD/tấn; tháng 9-2026 giảm 46 USD/tấn, đạt mức 3.748 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận các phiên tăng giảm đan xen. Ở kỳ giao tháng 3-2026, giá tăng nhẹ 1 cent/lb, lên mức 333,25 cent/lb. Trái lại, hợp đồng giao tháng 12-2026 lại giảm nhẹ 0,9 cent/lb, đạt mức 297,95 cent/lb.

Tương tự, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 428,35 cent/lb, tăng 1 cent/lb, trong khi tháng 12-2026 lại ghi nhận giảm nhẹ 1,2 cent/lb, xuống mức 360,85 cent/lb.