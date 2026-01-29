Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 29-1, giá cà phê tăng thêm 200-700 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (29-1) tăng thêm 200-700 đồng/kg, nâng mức thu mua tại các vùng trọng điểm lên 101.200-102.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 102.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đạt 101.200 đồng/kg, tăng thêm 200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay lên mức 101.200-102.300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tương tự, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 700 đồng/kg, lên mức 102.300 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều sụt giảm sâu trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 giảm đến 125 USD/tấn, xuống mức 4.150 USD/tấn; tháng 9-2026 giảm 79 USD/tấn, đạt mức 3.862 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 giảm mạnh 13,9 cent/lb, xuống còn 353,35 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 9,25 cent/lb, đạt mức 316,7 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil ghi nhận biến động trái chiều. Ở kỳ hạn tháng 3-2026, cà phê đạt mức 434,3 cent/lb, giảm sâu 13,15 cent/lb. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12-2026 lại ghi nhận tăng 7,8 cent/lb, lên 398,0 cent/lb.

