Ngày 27-1, giá cà phê chỉ biến động nhẹ tại Gia Lai

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Thị trường cà phê hôm nay (27-1) chỉ ghi nhận sự biến động nhẹ tại Gia Lai với mức tăng nhẹ 200 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá cà phê ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai lên mức 101.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì ở mức 101.000 đồng/kg, còn tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 100.500 đồng/kg.

ngay-27-1-gia-ca-phe-chi-bien-dong-nhe-tai-gia-lai.jpg
Sau khi tăng 200 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai hôm nay lên mức 101.000 đồng/kg. Ảnh: dehavi

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ giao tháng 1-2026 tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.188 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 cũng tăng 26 USD/tấn, đạt mức 3.851 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 tiếp tục tăng 6,95 cent/lb, đạt mức 357,85 cent/lb; tháng 12-2026 tăng nhẹ 4,9 cent/lb, đạt mức 320,85 cent/lb.

Tương tự, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 435,4 cent/lb, tăng 3,1 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng 3 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.

