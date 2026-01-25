Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 25-1, giá cà phê tăng thêm 1.600-1.800 đồng/kg

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước hôm nay (25-1) ghi nhận sự khởi sắc của giá cà phê khi tăng thêm 1.600-1.800 đồng/kg. Hiện giá thu mua tại các vùng trọng điểm dao động đã vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai lên mức 100.800 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.700 đồng/kg, đạt mức 100.500 đồng/kg.

Ngày 25-1 ghi nhận sự khởi sắc của giá cà phê khi tăng thêm 1.600-1.800 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng mạnh 1.800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 101.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 tăng 176 USD/tấn, lên mức 4.332 USD/tấn; tháng 9-2026 cũng tăng 77 USD/tấn, đạt mức 3.898 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 đảo chiều tăng nhẹ 3,2 cent/lb, đạt mức 350,9 cent/lb; tháng 12-2026 tăng 2,25 cent/lb, đạt mức 315,95 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng tăng đồng loạt, với kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 433,15 cent/lb, tăng nhẹ 0,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng 3,0 cent/lb, lên mức 384,65 cent/lb.

