Giá cà phê “hạ nhiệt”, hồ tiêu tăng trở lại

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm 800 đồng/kg, xuống còn 99.200 đồng/kg.
Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê ghi nhận mức 98.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất.
Trong khi đó, giá hồ tiêu ghi nhận sự khởi sắc, bật tăng sau nhiều ngày đi ngang. Tại Gia Lai, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 148.500 đồng/kg.
Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mức 149.000 đồng/kg, còn tại Đồng Nai đạt 148.000 đồng/kg.
Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh với 1.000 đồng/kg, lên giá 149.000 đồng/kg.