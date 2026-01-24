Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê “hạ nhiệt”, hồ tiêu tăng trở lại

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Hôm nay (24-1), giá cà phê quay đầu giảm 700-900 đồng/kg, xuống còn 98.800-99.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu bật tăng 500-1.000 đồng/kg sau nhiều ngày đứng im.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm 800 đồng/kg, xuống còn 99.200 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê ghi nhận mức 98.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất.

Giá hồ tiêu hôm nay bật tăng 500-1.000 đồng/kg sau nhiều ngày đứng im. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá hồ tiêu ghi nhận sự khởi sắc, bật tăng sau nhiều ngày đi ngang. Tại Gia Lai, hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 148.500 đồng/kg.

Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mức 149.000 đồng/kg, còn tại Đồng Nai đạt 148.000 đồng/kg.

Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh với 1.000 đồng/kg, lên giá 149.000 đồng/kg.

