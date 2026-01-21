Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cà phê tiến sát mốc 99.000 đồng/kg sau khi tăng nhẹ trong ngày 21-1

(GLO)- Hôm nay (21-1), cà phê trong nước tăng nhẹ 400-600 đồng/kg sau những phiên đi ngang, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm tiến sát mốc 99.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay đạt 99.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, cà phê tăng thêm 600 đồng/kg, đạt mức 99.600 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 99.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

ca-phe-tien-sat-moc-99000-dongkg-sau-khi-tang-nhe-trong-ngay-21-1.jpg
Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay đạt 99.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Ảnh: V.T

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng trong các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 3-2026 tăng 5 USD/tấn, lên 4.016 USD/tấn; tháng 5-2026 tăng 10 USD/tấn, đạt 3.935 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 2,8 US cent/pound, xuống 355,3 US cent/pound; tháng 5-2026 tương ứng 2,9 US cent/pound, về 337,5 US cent/pound.

