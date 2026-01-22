Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh 1.300-1.400 đồng/kg

(GLO)- Ngày 22-1, giá cà phê trong nước đảo chiều giảm mạnh 1.300-1.400 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trọng điểm xuống còn 97.400-98.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 1.400 đồng/kg, về mức 98.200 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá thu mua cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg, đạt mức 97.400 đồng/kg.

Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận sự tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ giao tháng 1-2026 giảm 64 USD/tấn, xuống mức 4.126 USD/tấn; tháng 9-2026 lại tăng 42 USD/tấn, đạt mức 3.801 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên sụt giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3-2026 giảm 1,95 cent/lb, đạt mức 344,55 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 2,35 cent/lb, đạt mức 310,5 cent/lb.

Tương tự, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 421,0 cent/lb, giảm nhẹ 1,65 cent/lb; tháng 12-2026 đảo chiều tăng nhẹ 1,7 cent/lb, lên mức 382,25 cent/lb.