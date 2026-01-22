Hiệu quả từ mô hình trồng nấm bào ngư xám ở xã Tuy Phước

(GLO)- Mỗi tháng cung ứng ra thị trường 2-3 tấn nấm bào ngư xám, mô hình trồng nấm của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) đang mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Chị Hạnh bén duyên với nghề trồng nấm từ năm 2022. Ban đầu, chị trồng thử nghiệm trên diện tích khoảng 200 m² với 15.000 phôi nấm. Sau hơn một năm, nhận thấy mô hình phù hợp với khí hậu, ít rủi ro, đầu ra ổn định, chị quyết định đầu tư mở rộng quy mô.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (áo trắng) giới thiệu về các loại nấm bào ngư xám. Ảnh: M.Miên

Hiện nay, trại nấm của chị Hạnh có diện tích khoảng 1.500 m², duy trì luân phiên gần 100.000 phôi nấm. Nhờ bố trí phôi theo từng giai đoạn sinh trưởng, cơ sở thu hoạch liên tục, bình quân mỗi tháng cung ứng ra thị trường 2-3 tấn nấm bào ngư xám. Giá bán dao động trong khoảng 45.000-50.000 đồng/kg, thời điểm cao điểm có thể đạt 65.000-70.000 đồng/kg. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và Đà Nẵng.

Cơ sở hiện sản xuất hai dòng nấm bào ngư xám 30 ngày và 60 ngày. Trong đó, dòng 60 ngày được người tiêu dùng ưa chuộng hơn nhờ tai nấm nhỏ, chắc, vị ngọt, thời gian bảo quản lâu, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người trồng.

Theo chị Hạnh, khâu khó nhất là tạo phôi và xử lý bịch phôi. Phôi phải đảm bảo đúng kỹ thuật, đủ dưỡng chất, được cấy meo trong môi trường vô trùng. Bên cạnh đó, việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong quá trình chăm sóc đóng vai trò quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Từ thực tiễn sản xuất, chị Hạnh không ngừng cải tiến kỹ thuật. Cơ sở đã đầu tư hệ thống tưới phun sương cao áp, cài đặt tưới tự động theo từng giai đoạn sinh trưởng; thay thế bọc giấy báo bằng nắp đậy chuyên dụng, giúp thuận tiện trong cấy meo, điều tiết sản lượng và hạn chế sâu bệnh. Nhờ vậy, nấm sinh trưởng đồng đều, chất lượng ngày càng nâng cao.

Công nhân thực hiện quy trình đóng bịch tạo phôi nấm. Ảnh: M.Miên

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 7 lao động địa phương, với thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều lao động sau khi được đào tạo kỹ thuật đã gắn bó lâu dài với cơ sở.

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước, đây là mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, Hội phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức các lớp đào tạo nghề trồng và nhân giống nấm. Nhiều học viên sau đào tạo đã được cơ sở của chị Hạnh tiếp nhận, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Tuy Phước sẽ tiếp tục hỗ trợ chủ mô hình hoàn thiện quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Về phía mình, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP, từng bước khẳng định thương hiệu nấm bào ngư xám Tuy Phước trên thị trường trong và ngoài tỉnh.