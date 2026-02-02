Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Doanh nghiệp bị phạt hơn 150 triệu đồng vì vi phạm trong kinh doanh phân bón

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa xử phạt một doanh nghiệp ở xã Mang Yang hơn 150 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón.

Trước đó, ngày 3-1, Đội QLTT số 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại P.K.B. (ở tổ 1, xã Mang Yang).

luc-luong-chuc-nang-kiem-tra-phan-bon-tai-kho-hang.jpg
Lực lượng QLTT kiểm tra các sản phẩm phân bón tại kho hàng Công ty TNHH Thương mại P.K.B. Ảnh: Hoàng Anh

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không gắn tên tại trụ sở chính theo quy định, đồng thời tại trụ sở không có hàng hóa. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa được tập kết tại làng Ngó, phường Hội Phú.

Khi kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 100 bao phân bón HUMIC ACID (loại 20 kg/bao) nhưng trên nhãn, bao bì và tài liệu kèm theo hàng hóa không có căn cứ xác định nguồn gốc hoặc xuất xứ của hàng hóa; 183 bao phân bón hữu cơ vi sinh (loại 10 kg/bao) có quyết định công bố lưu hành đã hết hiệu lực; 105 xô (loại 20 lít) phân bón hữu cơ có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 150 triệu đồng.

kho-hang-cua-doanh-nghiep-tai-phuong-hoi-phu.jpg
Kho hàng của doanh nghiệp đặt tại phường Hội Phú. Ảnh: Hoàng Anh

Qua thẩm tra, xác minh các tài liệu doanh nghiệp cung cấp và kiểm tra thực tế, Đội QLTT số 12 xác định doanh nghiệp có một số hành vi vi phạm gồm: không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buôn bán phân bón có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực…

Với các vi phạm trên, Chi cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp số tiền 152,1 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như: tịch thu tang vật vi phạm, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

null