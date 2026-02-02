Gia Lai: Doanh nghiệp bị phạt hơn 150 triệu đồng vì vi phạm trong kinh doanh phân bón

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa xử phạt một doanh nghiệp ở xã Mang Yang hơn 150 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón.

Trước đó, ngày 3-1, Đội QLTT số 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại P.K.B. (ở tổ 1, xã Mang Yang).

Lực lượng QLTT kiểm tra các sản phẩm phân bón tại kho hàng Công ty TNHH Thương mại P.K.B. Ảnh: Hoàng Anh

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp không gắn tên tại trụ sở chính theo quy định, đồng thời tại trụ sở không có hàng hóa. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định toàn bộ hàng hóa được tập kết tại làng Ngó, phường Hội Phú.

Khi kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng phát hiện 100 bao phân bón HUMIC ACID (loại 20 kg/bao) nhưng trên nhãn, bao bì và tài liệu kèm theo hàng hóa không có căn cứ xác định nguồn gốc hoặc xuất xứ của hàng hóa; 183 bao phân bón hữu cơ vi sinh (loại 10 kg/bao) có quyết định công bố lưu hành đã hết hiệu lực; 105 xô (loại 20 lít) phân bón hữu cơ có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 150 triệu đồng.

Kho hàng của doanh nghiệp đặt tại phường Hội Phú. Ảnh: Hoàng Anh

Qua thẩm tra, xác minh các tài liệu doanh nghiệp cung cấp và kiểm tra thực tế, Đội QLTT số 12 xác định doanh nghiệp có một số hành vi vi phạm gồm: không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; buôn bán phân bón có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực…

Với các vi phạm trên, Chi cục QLTT đã ban hành quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp số tiền 152,1 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như: tịch thu tang vật vi phạm, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, đồng thời buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.