Ngày 30-1, giá cà phê quay đầu giảm 700-1.000 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 900 đồng/kg, về mốc 101.100 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đạt 100.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm sâu 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 101.300 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.
Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Nếu kỳ giao tháng 1-2026 tăng nhẹ 34 USD/tấn, lên mức 4.179 USD/tấn, thì kỳ hạn tháng 9-2026 lại giảm 12 USD/tấn, đạt mức 3.832 USD/tấn.
Tương tự, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 435,05 cent/lb, giảm nhẹ 0,35 cent/lb. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9-2026 ghi nhận tăng nhẹ 1,15 cent/lb, lên mức 390,5 cent/lb.
Còn trên sàn New York, giá cà phê Arabica đều giảm. Kỳ giao tháng 3-2026, giá cà phê trên sàn này giảm 5,5 cent/lb, đạt mức 345,5 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 4,1 cent/lb, đạt mức 318,85 cent/lb.