Ngày 30-1, giá cà phê quay đầu giảm 700-1.000 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 900 đồng/kg, về mốc 101.100 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đạt 100.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê giảm sâu 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 101.300 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Ảnh: M.T

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Nếu kỳ giao tháng 1-2026 tăng nhẹ 34 USD/tấn, lên mức 4.179 USD/tấn, thì kỳ hạn tháng 9-2026 lại giảm 12 USD/tấn, đạt mức 3.832 USD/tấn.

Tương tự, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 435,05 cent/lb, giảm nhẹ 0,35 cent/lb. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9-2026 ghi nhận tăng nhẹ 1,15 cent/lb, lên mức 390,5 cent/lb.

Còn trên sàn New York, giá cà phê Arabica đều giảm. Kỳ giao tháng 3-2026, giá cà phê trên sàn này giảm 5,5 cent/lb, đạt mức 345,5 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 4,1 cent/lb, đạt mức 318,85 cent/lb.