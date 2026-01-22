Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 22-1, giá heo hơi lập đỉnh mới 78.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường heo hơi ngày 22-1 tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc và lập đỉnh mới với giá thu mua 78.000 đồng/kg tại miền Bắc.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 78.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Ngày 22-1, giá heo hơi lập đỉnh mới với giá thu mua 78.000 đồng/kg tại miền Bắc. Ảnh: Internet

Tiếp ngay sau đó là giá heo hơi tại Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ với 77.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá heo hơi ở mức 76.000 đồng/kg.

Còn tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 74.000-76.000 đồng/kg. Trong đó, giá thu mua cao nhất ghi nhận tại Nghệ An sau khi tăng 1.000 đồng/kg; thấp nhất là tại các địa phương: Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tương tự, thị trường heo hơi miền Nam hôm nay cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương như: Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang…

Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 72.000-75.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá thấp nhất tại An Giang, Cà Mau, Cần Thơ; cao nhất tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.

