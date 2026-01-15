Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá heo hơi cán mốc 76.000 đồng/kg trong ngày 15-1

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Thị trường heo hơi trong nước hôm nay (15-1) tiếp đà tăng tại một số địa phương, cán mốc 76.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000-76.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất (76.000 đồng/kg) được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên.

Tiếp đà tăng, giá heo hơi cán mốc 76.000 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Theo sát với giá thu mua heo hơi đạt 75.000 đồng/kg gồm có Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La.

Còn tại miền Trung - Tây Nguyên, sau khi tăng 1.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương, giá heo hơi ở khu vực lên mốc 70.000-74.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất là tại Thanh Hóa và Nghệ An; thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng. Riêng tại Gia Lai, giá heo hơi đạt 71.000 đồng sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Tương tự, nhiều tỉnh, thành phố tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng nhích thêm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 66.000-70.000 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh là các địa phương có mức giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực, trong khi thấp nhất vẫn là An Giang. Giá heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng đạt mốc 69.000 đồng/kg; tại Cà Mau và Cần Thơ ở mức 67.000 đồng/kg.

