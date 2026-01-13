Tăng thêm 3.000 đồng/kg, giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới

(GLO)- Ngày 13-1, giá heo hơi tăng mạnh 1.000-3.000 đồng/kg trên cả nước, tiếp tục lập đỉnh mới 75.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng 73.000-75.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thu mua heo hơi 75.000 đồng được ghi nhận tại các địa phương gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Ngày 13-1, giá heo hơi tiếp tục lập đỉnh mới 75.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc. Ảnh: Internet

Tiếp theo sau là Lạng Sơn và Sơn La cùng tăng thêm 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 74.000 đồng/kg. Lai Châu có giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực với 73.000 đồng/kg, sau khi tăng 2.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 68.000-73.000 đồng/kg. Dẫn đầu khu vực là Thanh Hóa, đạt 73.000 đồng/kg, tiếp đó là Nghệ An với 72.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là giá heo hơi tại Lâm Đồng; riêng Gia Lai đạt 69.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng, giá thu mua heo hơi tại khu vực miền Nam tăng 1.000-2.000 đồng/kg, lên mức 64.000-69.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sau điều chỉnh, giá heo tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đạt 69.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ chạm mốc 65.000 đồng/kg.

Các địa phương khác tăng nhẹ 1.000 đồng/kg bao gồm: Tây Ninh (68.000 đồng/kg), Đồng Tháp và Vĩnh Long (66.000 đồng/kg), Cà Mau (65.000 đồng/kg).

Tỉnh An Giang dù cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg nhưng hiện vẫn là nơi có mức giá thấp nhất khu vực và cả nước với 64.000 đồng/kg.