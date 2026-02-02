Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu khởi sắc trong tuần qua, vượt ngưỡng 150.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Tuần qua, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm có sự khởi sắc khi tăng 500-2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên mức 149.000-152.000 đồng/kg.

Tính đến hôm nay (2-2), Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất cả nước với 152.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

gia-ho-tieu-khoi-sac-trong-tuan-qua-vuot-nguong-150000-dongkg.jpg
Giá hồ tiêu tại Gia Lai hiện đạt mức 149.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cùng mức tăng, giá hồ tiêu tại Đồng Nai lên 150.000 đồng/kg. Còn giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 150.000 đồng/kg.

Riêng Gia Lai, giá hồ tiêu tăng ít nhất với 500 đồng/kg, lên 149.000 đồng/kg. Dẫu vậy, mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với đầu tháng.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua khoảng 6.400-6.600 USD/tấn loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu đen Indonesia tăng khoảng 1,3%, đạt 6.732 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok Indonesia cũng tăng hơn 1% trong tuần, vượt 9.260 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì quanh mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở vùng cao 9.000 USD/tấn.

