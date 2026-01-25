Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trên các cánh đồng rau của tỉnh Gia Lai, không khí sản xuất đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Điểm khác biệt rõ nét của vụ sản xuất năm nay là việc các địa phương và hợp tác xã tập trung mạnh vào rau an toàn, coi đây là hướng đi bền vững nhằm vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Cánh đồng rau xã Tuy Phước Bắc nhìn từ trên cao. Ảnh: Dũng Nhân

Tại xã Tuy Phước Bắc - vùng trồng rau trọng điểm phía Đông tỉnh Gia Lai, các cánh đồng rau đang dần phủ xanh trở lại sau lũ. Đây là địa bàn thuần nông, có truyền thống lâu đời về trồng rau màu. Nhiều năm qua, rau của Tuy Phước Bắc không chỉ phục vụ nhu cầu trong vùng mà còn cung ứng cho các chợ đầu mối, khu dân cư và hệ thống phân phối hiện đại.

Bước vào vụ rau Tết năm nay, địa phương xác định ưu tiên sản xuất rau an toàn, đặc biệt là các loại rau ăn lá - nhóm mặt hàng thiết yếu trong mâm cơm ngày Tết. Ngoài ra, khổ qua, đậu cove... cũng được trồng nhiều do nhu cầu tiêu dùng dịp Tết sẽ cao hơn ngày thường.

Trên diện tích khoảng 3.000 m², bà Võ Thị Thu Thủy cho biết gia đình chủ yếu trồng các loại rau ăn lá như mồng tơi, rau muống, cải xanh, cải ngọt và hành lá. Sau mưa lũ, đất đai phải được cải tạo kỹ, kết hợp bón phân hữu cơ để bảo đảm độ tơi xốp và an toàn cho cây trồng.

Theo bà Thủy, vụ rau Tết đòi hỏi người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm rau sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Nông dân đang chăm sóc khổ qua. Ảnh: Dũng Nhân

Không chỉ dựa vào nỗ lực tự thân của nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp đang giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức sản xuất rau an toàn theo chuỗi. Điển hình là HTX Nông nghiệp Phước Hiệp với mô hình sản xuất rau an toàn VietGAP trên diện tích 13,5 ha, quy tụ 256 thành viên.

HTX hiện tổ chức sản xuất 21 chủng loại rau ăn lá, rau ăn quả và rau ăn bông, trong đó rau ăn lá chiếm tỷ lệ lớn để phục vụ nhu cầu Tết. Sản phẩm của HTX được tiêu thụ ổn định qua các hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm an toàn, giúp nông dân yên tâm sản xuất, không lo đầu ra.

Dù vất vả nhưng nụ cười luôn thường trực với bà con nông dân. Ảnh: Dũng Nhân

Chia sẻ về vụ rau Tết năm nay, ông Phạm Long Thăng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Hiệp - cho biết: “Chúng tôi xác định sản xuất rau an toàn là hướng đi lâu dài. Vụ Tết nhu cầu tăng cao nhưng yêu cầu về chất lượng cũng khắt khe hơn, vì vậy HTX tổ chức sản xuất theo đúng quy trình VietGAP, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học và kiểm soát chặt chẽ từng khâu từ xuống giống đến thu hoạch, nhằm bảo đảm rau đưa ra thị trường an toàn, ổn định về sản lượng”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, vụ rau Tết 2026 được triển khai theo hướng mở rộng diện tích rau an toàn. Tổng diện tích sản xuất rau toàn tỉnh đạt 396,3 ha, trong đó diện tích rau theo tiêu chuẩn VietGAP chiếm 389,7 ha, rau hữu cơ 6,6 ha.

Có 18 HTX nông nghiệp tham gia sản xuất rau an toàn, phân bố đều ở cả khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Gia Lai, hình thành mạng lưới cung ứng rau sạch tương đối đồng bộ cho thị trường Tết.

Bà con nông dân vẫn miệt mài chăm sóc, kỳ vọng vụ rau tết bội thu. Ảnh: Dũng Nhân

Bà Nguyễn Thị Tố Trân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: “Sở đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với địa phương và các HTX hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn.

Trọng tâm là sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng trừ sâu bệnh, đồng thời hướng dẫn ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, phục vụ truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị sản phẩm rau”.

Hành lá, loại rau được sử dụng nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Dũng Nhân

Vụ rau Tết đang đến gần, trên các cánh đồng quê, bà con trồng rau vẫn miệt mài với từng luống đất, từng mầm xanh. Từ những vùng nông thôn vừa gượng dậy sau lũ, rau xanh không chỉ mang theo hy vọng về một mùa vụ bội thu, mà còn gửi gắm ước mong về cái Tết đủ đầy, an lành cho người nông dân.

Trong nhịp sống hối hả cuối năm, những cánh đồng rau lặng lẽ góp phần làm nên hương vị Tết - tươi xanh, an toàn và tràn đầy niềm tin.