Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

Húng quế có tên khác là húng giổi, rau é, hương tử hoa, tô bạc hà... Tên khoa học là Ocimum basilicum L. var. basilicum., thuộc họ Hoa môi Lamiaceae (Labiatae).

Rau húng quế có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Ảnh: N.U

Húng quế chứa các loại tinh dầu như eugenol, citronellol và linalool, góp phần ức chế hiện tượng viêm - cội rễ của hầu hết các bệnh như bệnh tim, viêm khớp dạng thấp.

Đặc biệt, húng quế có chất phytochemical, giúp ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên, bao gồm ung thư da, gan, miệng và phổi do hóa chất gây ra. Húng quế có thể làm tăng hoạt động chống oxy hóa, làm thay đổi tích cực các biểu hiện gen, khuyến khích quá trình apoptosis của tế bào ung thư (làm chết các tế bào có hại) và ngăn chặn các khối u ung thư lây lan.

Ngoài ra, lá húng quế có đặc tính khử trùng nên thường được sử dụng để điều trị vết thương, giúp giảm đau do bệnh sởi, thủy đậu và mụn đậu nhỏ gây ra.

Chiết xuất húng quế cũng được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa các chủng vi khuẩn kháng thuốc không đáp ứng với các phương pháp điều trị kháng sinh.

Húng quế là loại rau gia vị ăn kèm quen thuộc của món phở. Ảnh: Internet

Chiết xuất từ ​​húng quế cũng làm giảm chứng viêm có thể gây ra bệnh tim mạch bằng cách ức chế giải phóng các cytokine gây viêm, các protein được tiết ra từ tế bào này sang tế bào khác để giao tiếp và nâng cao khả năng phòng thủ miễn dịch của cơ thể.

Với những người gặp chứng đau mắt và quáng gà, thường là do thiếu Vitamin A, khi sử dụng nước ép húng quế sẽ được cải thiện phần nhiều. Rửa mắt bằng nước ngâm lá húng quế còn có thể bảo vệ mắt khỏi viêm kết mạc, nhọt và các vấn đề khác mà nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm vi khuẩn và nấm.

Mặt khác, húng quế là một trong những thành phần quan trọng trong siro ho và thuốc long đờm. Bạn thêm 8 lá húng quế và 5 lá cây đinh hương vào một cốc nước và đun sôi trong 10 phút, có thể cho 1 chút muối; để nguội rồi uống để giảm cơn ho.

Đối với đau họng do ho, súc họng bằng nước đun sôi với lá húng quế. Các hợp chất khác nhau trong húng quế giúp huy động chất nhầy, vì vậy nó cũng là một phương pháp điều trị hiệu quả cho các vấn đề hô hấp khác như viêm phế quản và hen suyễn.

Húng quế còn được sử dụng để giúp giảm đầy hơi và giữ nước, chán ăn, co thắt dạ dày, trào ngược axit, và thậm chí để tiêu diệt giun hoặc ký sinh trùng trong dạ dày; ngăn ngừa mụn trứng cá và điều trị các vấn đề về da khác như bệnh hắc lào, vẩy nến và vết côn trùng cắn.

Đáng chú ý, các chất chiết xuất từ ​​húng quế đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu tuần hoàn và chứng viêm, giúp chống lại sự phát triển của bệnh tiểu đường cũng như các dạng hội chứng chuyển hóa khác. Hơn nữa, lợi ích của tinh dầu húng quế, bao gồm khả năng giúp giảm mức chất béo trung tính và cholesterol ở những bệnh nhân tiểu đường.