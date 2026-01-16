Những tác hại cho sức khỏe khi tắm lâu quá 10 phút

(GLO)- Tắm lâu mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, song nếu kéo dài quá 10 phút có thể khiến cơ thể mất nước, suy giảm hàng rào bảo vệ da và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Trong nhịp sống hiện đại, phòng tắm không chỉ là nơi vệ sinh cá nhân mà còn là không gian thư giãn. Nhiều người có thói quen đứng dưới vòi sen hàng chục phút, thậm chí lâu hơn như một cách “xả stress”.

Thời gian tắm lý tưởng thường chỉ từ 5-10 phút. Ảnh: Internet

Thực tế, thời gian tắm lý tưởng thường chỉ từ 5-10 phút, đủ để làm sạch bụi bẩn, mồ hôi và vi khuẩn trên da. Khi thời gian tắm kéo dài quá lâu, các cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của cơ thể bắt đầu bị ảnh hưởng.

Một trong những tác hại rõ ràng nhất của việc tắm quá lâu là ảnh hưởng đến làn da. Trên bề mặt da có một lớp dầu tự nhiên giúp giữ ẩm, bảo vệ da khỏi vi khuẩn và các tác nhân gây hại từ môi trường. Khi tắm lâu, đặc biệt với nước nóng, lớp dầu này dễ bị rửa trôi khiến da trở nên khô ráp, bong tróc, dễ ngứa và nhạy cảm hơn.

Ngoài ra, trên da tồn tại một hệ vi sinh vật có lợi, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây hại. Tắm quá lâu và sử dụng xà phòng, sữa tắm liên tục có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh này. Khi hàng rào bảo vệ tự nhiên bị suy yếu, da dễ bị viêm nhiễm, nổi mẩn, mụn hoặc dị ứng.

Mặt khác, tắm lâu, nhất là tắm nước nóng, khiến các mạch máu dưới da giãn nở trong thời gian dài. Điều này có thể gây tụt huyết áp tạm thời, dẫn đến cảm giác choáng váng, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu khi bước ra khỏi phòng tắm. Nguy cơ này cao hơn ở người cao tuổi, người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp thấp.

Bên cạnh đó, việc đứng hoặc ngồi trong phòng tắm quá lâu, đặc biệt trong môi trường kín và ẩm, có thể khiến cơ thể mất nước nhẹ qua mồ hôi mà không nhận ra.

Sự mất cân bằng nhiệt độ và nước trong cơ thể có thể gây cảm giác mệt mỏi, uể oải sau khi tắm. Nếu tắm vào buổi tối muộn và kéo dài, cơ thể còn có thể khó đi vào giấc ngủ sâu.

Không chỉ da cơ thể, da đầu và tóc cũng chịu ảnh hưởng khi tắm quá lâu. Nước nóng và thời gian tiếp xúc dài làm da đầu bị khô, mất dầu tự nhiên, dẫn đến gàu, ngứa hoặc tóc xơ rối, dễ gãy rụng.