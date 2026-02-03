Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Heo hơi rớt giá tới 4.000 đồng/kg, chỉ còn 77.000 đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo congthuong.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Ngày 3-2, heo hơi rớt giá mạnh trên cả nước, hiện ngưỡng cao nhất chỉ còn 77.000 đồng/kg. Trong đó, mức giảm sâu nhất được ghi nhận ở khu vực miền Nam khi mất thêm 1.000-4.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000-77.000 đồng/kg. Giảm nhiều nhất là tại Vĩnh Long, với 4.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 73.000 đồng/kg.

Mức giảm 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ, lần lượt xuống còn 72.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg. Tại An Giang, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, về mức 74.000 đồng/kg.

heo-hoi-rot-gia-toi-4000-dongkg-cao-nhat-chi-con-77000-dong.jpg
Giá heo hơi giảm sâu nhất tại khu vực miền Nam, mất thêm 1.000-4.000 đồng/kg trong ngày 3-2. Ảnh: Nhã Uyên

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 77.000 đồng/kg tại Đồng Nai và 76.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, giá heo hơi hôm nay ổn định, thu mua ở mức 77.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng giảm, giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang được thu mua trong khoảng 75.000-77.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực với 2.000 đồng/kg, giá heo hơi hiện ở mức 75.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống còn 75.000 đồng/kg tại Gia Lai và Hà Tĩnh, 76.000 đồng/kg tại Thanh Hóa. Các địa phương còn lại giá heo hơi duy trì ổn định ở mức 76.000-77.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi cũng được điều chỉnh giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo tại khu vực này dao động trong khoảng 76.000-77.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang và Hà Nội cùng giảm 2.000 đồng/kg, về mức 76.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên, đưa giá heo tại các địa phương này về 77.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Thái Nguyên và Phú Thọ được thu mua với giá 76.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu giữ nguyên giá 76.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La ổn định giá heo ở mức 77.000 đồng/kg so với hôm qua.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân trúng mùa ruốc

Ngư dân Quy Nhơn trúng mùa ruốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Vào thời điểm này, mùa ruốc bước vào chính vụ trên vùng biển Quy Nhơn. Tàu thuyền nối nhau ra khơi, mang về những mẻ ruốc tươi theo con nước. Nguồn thu từ ruốc giúp nhiều gia đình ngư dân cải thiện thu nhập.

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Mùa vàng Plei Thơ Ga

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, cánh đồng Plei Thơ Ga (xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng bước vào vụ Ðông Xuân. Tiếng máy làm đất xen lẫn tiếng cười nói rôm rả của bà con nông dân vang lên khắp cánh đồng, báo hiệu một vụ sản xuất mới đang được khởi động trong tâm thế đầy phấn khởi.

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

Kinh tế

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

null