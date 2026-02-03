Heo hơi rớt giá tới 4.000 đồng/kg, chỉ còn 77.000 đồng

(GLO)- Ngày 3-2, heo hơi rớt giá mạnh trên cả nước, hiện ngưỡng cao nhất chỉ còn 77.000 đồng/kg. Trong đó, mức giảm sâu nhất được ghi nhận ở khu vực miền Nam khi mất thêm 1.000-4.000 đồng/kg.

Sau khi giảm, hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000-77.000 đồng/kg. Giảm nhiều nhất là tại Vĩnh Long, với 4.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 73.000 đồng/kg.

Mức giảm 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau và Cần Thơ, lần lượt xuống còn 72.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg. Tại An Giang, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, về mức 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm sâu nhất tại khu vực miền Nam, mất thêm 1.000-4.000 đồng/kg trong ngày 3-2. Ảnh: Nhã Uyên

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 77.000 đồng/kg tại Đồng Nai và 76.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, giá heo hơi hôm nay ổn định, thu mua ở mức 77.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng giảm, giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang được thu mua trong khoảng 75.000-77.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực với 2.000 đồng/kg, giá heo hơi hiện ở mức 75.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống còn 75.000 đồng/kg tại Gia Lai và Hà Tĩnh, 76.000 đồng/kg tại Thanh Hóa. Các địa phương còn lại giá heo hơi duy trì ổn định ở mức 76.000-77.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi cũng được điều chỉnh giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo tại khu vực này dao động trong khoảng 76.000-77.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang và Hà Nội cùng giảm 2.000 đồng/kg, về mức 76.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên, đưa giá heo tại các địa phương này về 77.000 đồng/kg.

Cùng mức giảm 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Thái Nguyên và Phú Thọ được thu mua với giá 76.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu giữ nguyên giá 76.000 đồng/kg, trong khi Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La ổn định giá heo ở mức 77.000 đồng/kg so với hôm qua.