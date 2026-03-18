Rừng kẹt… thủ tục, dân thiệt hại nặng

(GLO)- Sau gần 20 năm nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng keo lai thuộc Dự án 661, nhiều hộ dân tại các xã của huyện Phù Mỹ (cũ) vẫn chưa thể khai thác để hưởng lợi do vướng hồ sơ, thủ tục.

Trong khi đó, do nhiều diện tích rừng bị già cỗi quá mức, gãy đổ sau mưa bão, thiệt hại nặng, người dân càng mong sớm được tháo gỡ.

Nhiều diện tích cây keo lai trồng theo Dự án 661 tại tiểu khu 181, xã Phù Mỹ bị gãy đổ, chết khô, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho các hộ nhận khoán. Ảnh: V.L

Gọi tới đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xã Phù Mỹ phản ánh: Thực hiện Dự án 661, giai đoạn 2006-2007, nhiều hộ dân đã ký hợp đồng giao khoán với Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) huyện Phù Mỹ (nay là BQL RPH Phù Mỹ) để trồng, chăm sóc và bảo vệ hơn 520 ha keo lai tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 181, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ.

Đến nay, vùng rừng kể trên đã gần 20 năm tuổi - đạt độ tuổi và kích thước sinh trưởng tối đa, nhưng các hộ nhận khoán vẫn chưa thể khai thác để hưởng lợi theo quy định. Vì điều này mà tại nhiều khoảnh rừng, cây bắt đầu già cỗi, thậm chí chết tự nhiên, thiệt hại của dân rất lớn.

Ông Phan Châu Công (ở xã Phù Mỹ) cho biết: Năm 2006, gia đình tôi nhận khoán 15,1 ha tại tiểu khu 181 để trồng keo lai thuộc Dự án 661. Cây sinh trưởng tốt nhưng do vướng hồ sơ, thủ tục nên chưa thể khai thác. Trong đợt mưa bão tháng 11.2025, phần lớn diện tích rừng trồng đó bị gió quật gãy đổ, nhiều cây chết khô, gây thiệt hại lớn cho gia đình tôi.

Theo tìm hiểu, giai đoạn 2006 - 2007, Dự án 661 được triển khai tại 11 xã thuộc huyện Phù Mỹ (cũ), nay là các xã: Phù Mỹ, An Lương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương và Phù Mỹ Đông, với tổng diện tích trồng keo lai hơn 1.591 ha. Toàn bộ diện tích này nằm trong khu vực rừng phòng hộ nên BQL RPH Phù Mỹ được giao trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện.

Đơn vị đã ký hợp đồng giao khoán cho các hộ dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện cơ chế hưởng lợi theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, từ khi dự án kết thúc vào năm 2010 đến nay, BQL RPH Phù Mỹ vẫn chưa thực hiện thanh lý hợp đồng giao khoán với các hộ dân.

Trong khi đó, một số hộ nhận khoán tiếp tục trồng lại keo lai trên diện tích đã khai thác nhưng việc trồng lại chưa thực hiện đầy đủ quy trình trồng rừng phòng hộ theo quy định. Đây là nguyên nhân chính khiến đến nay các hộ nhận khoán tại các xã của huyện Phù Mỹ (cũ) chưa thể khai thác diện tích keo lai đã có độ tuổi từ 16 - 20 năm.

“Các hộ nhận khoán rất mong các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết cho khai thác diện tích keo lai thuộc Dự án 661 để thu hồi vốn và công sức đã bỏ ra trong nhiều năm qua” - ông Phan Châu Công kiến nghị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, BQL RPH Phù Mỹ chịu trách nhiệm chính đối với những vướng mắc trong khai thác rừng trồng thuộc Dự án 661 trên địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ). Sở đã chỉ đạo đơn vị làm việc với các hộ nhận khoán để kiểm tra, rà soát toàn bộ hợp đồng giao khoán trước đây, qua đó xem xét giải quyết quyền lợi của các hộ theo quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và hạn chế phát sinh khiếu nại.

Ông Nguyễn Văn Tố - Giám đốc BQL RPH Phù Mỹ - cho biết: Đơn vị đang rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến Dự án 661 trên địa bàn huyện Phù Mỹ (cũ). Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn khảo sát trữ lượng gỗ đối với diện tích rừng trồng thuộc dự án để làm cơ sở xây dựng phương án khai thác trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

“Sau khi phương án khai thác được phê duyệt, đơn vị sẽ làm việc với các hộ nhận khoán để thống nhất các nội dung liên quan đến khai thác và trồng lại rừng. Việc khai thác phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; các hộ nhận khoán không được tự ý khai thác và cũng không được trồng lại keo lai vì loài cây này không còn phù hợp với chức năng rừng phòng hộ” - ông Tố thông tin.