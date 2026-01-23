Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiếp chuỗi tăng, giá heo hơi tiến sát 80.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Giá heo hơi ngày 23-1 duy trì đà tăng trên cả 3 miền. Trong đó, giá heo hơi miền Bắc tiếp tục giữ kỷ lục khi tiến sát 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000-2.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương, đưa mặt bằng giá khu vực lên ngưỡng 77.000-79.000 đồng/kg.

tiep-da-tang-gia-heo-hoi-tien-sat-80000-dongkg.jpg
Giá heo hơi tại miền Bắc lên ngưỡng 77.000-79.000 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Trong đó, giá heo hơi tại Quảng Ninh tăng mạnh 2.000 đồng/kg, hiện đạt mức 79.000 đồng/kg. Đó cũng là mức giá thu mua tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, sau cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực (77.000 đồng/kg) được ghi nhận tại Lai Châu và Sơn La, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều tỉnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Hiện giá heo hơi tại khu vực dao động trong khoảng 75.000-77.000 đồng/kg, cao nhất tại Thanh Hóa và Nghệ An. Riêng Gia Lai, giá heo hơi đang ở mốc 75.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi ở miền Nam cũng tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 76.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 75.000 đồng/kg.

Giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực là tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ, với 72.000 đồng/kg.

