Gia Lai: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể rùa đất lớn quý hiếm

NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao một cá thể rùa đất lớn thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc, nuôi dưỡng để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa đất lớn do ông Trần Đình Hồng (làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) viết đơn tự nguyện giao nộp để cơ quan chuyên môn chăm sóc, nuôi dưỡng.

lanh-dao-hat-kiem-lam-khu-vuc-duc-co-ban-giao-ca-the-rua-dat-lon-cho-trung-tam-cuu-ho-bao-ton-va-phat-trien-sinh-vat-cham-soc-nuoi-duong.jpg
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ bàn giao cá thể rùa đất lớn cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh) chăm sóc. Ảnh: N.D

Theo lời ông Hồng, ngày 8-9, trên đường vào rẫy, ông phát hiện một cá thể rùa có trọng lượng gần 5 kg. Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, ông biết được cá thể rùa trên thuộc nhóm IIB nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn loài. Vì vậy, ông đã giao nộp cho Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ đã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe và bàn giao cá thể rùa đất lớn cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật cứu hộ chăm sóc, phục hồi bản năng, chờ tái thả về môi trường tự nhiên sinh sống.

