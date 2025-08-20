Danh mục
Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên khai trương Cửa hàng số 73

(GLO)- Sáng 20-8, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức lễ khai trương Cửa hàng Xăng dầu số 73 tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, tỉnh Gia Lai. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, khách hàng thân thiết cùng cán bộ, công nhân viên Công ty.

z6925769813108-7f193bc3371776dae5b84f3b4e34cb2b.jpg
Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên cùng lãnh đạo xã Kdang cắt băng khai trương Cửa hàng Xăng dầu số 73. Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Hữu Chính-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thông tin: Việc đưa Cửa hàng số 73 vào hoạt động là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với hạ tầng hiện đại, vị trí thuận lợi và quy trình quản lý chuyên nghiệp, cửa hàng cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng giá; bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và phục vụ khách hàng bằng phong cách văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp.

Dịp này, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo địa phương ủng hộ 60 triệu đồng xây 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh.

z6925769764465-62c1fb25b512532caa3cc238d2b7f6c0.jpg
Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Bắc Tây Nguyên trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo xã Kdang về ủng hộ 60 triệu đồng xây 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.
﻿Ảnh: Ngọc Sang

Được biết, thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại, phát triển các dịch vụ tiện ích và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

null