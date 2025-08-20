Giá vàng trong nước ngày 20-8 giảm 200.000 đồng/lượng

(GLO)- Sau khi lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng và giữ ổn định trong hôm qua thì phiên giao dịch hôm nay (20-8), giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ 200.000 đồng, trở về mốc 124,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, SIC đang cùng giao dịch ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua và bán là 1 triệu đồng. Mi Hồng tiếp tục giữ khoảng chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức thấp 500.000 đồng khi niêm yết giá mua ở mức 124,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch giá mua vào ở mức thấp, có giá 122,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 20-8 quay đầu giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Đối với thị trường vàng nhẫn, các doanh nghiệp hiện niêm yết mức ổn định như cách đây 2 ngày. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ mức giao dịch 117,2-120,2 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện niêm yết ở mức 117,8-119,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua và bán 116,7-119,7 triệu đồng/lượng; SJC đang mua vào với giá 116,8 triệu đồng, bán ra với giá 119,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Theo Kitco, ghi nhận lúc 4 giờ ngày 20-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3326,23 USD/ounce, giảm 9,69 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,56 triệu đồng/lượng.