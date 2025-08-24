Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-8, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), xác nhận UBND tỉnh quyết định cho phép tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Đó là các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật: Bình Đê trên QL 1A (phường Hoài Nhơn Bắc), Song An trên QL 19 (xã Cửu An), Ia Khươl trên QL 14 (xã Ia Khươl) và Ia Le trên QL 14 (xã Ia Le).

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời hoạt động đến hết ngày 30-9-2025, thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ và ngày nghỉ).

Mỗi chốt kiểm soát có 5 cán bộ làm nhiệm vụ (3 cán bộ chăn nuôi và thú y; 2 cảnh sát giao thông); đảm trách vai trò tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua chốt. Hằng tuần, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để báo cáo UBND tỉnh.

a2-kiem-dich.jpg
Cán bộ thú y làm việc ở Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Ia Le trên QL 14 (xã Ia Le) phun thuốc tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển heo qua địa bàn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trước đó, ngày 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành trên địa bàn tỉnh giữa bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Từ đó đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt đã kiểm tra hơn 1.732 xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh và thực hiện phun thuốc tiêu độc sát trùng. Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện có 2 trường hợp vận chuyển heo mắc bệnh qua địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết thêm: Toàn bộ 68 con heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng khoảng 9.300 kg trên 2 xe vận chuyển được tiêu hủy theo quy định. UBND phường Hoài Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng/trường hợp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hoa Mai

60 học viên được tập huấn các quy định về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực 12 tập huấn các quy định của pháp luật trong sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng nông nghiệp cho 60 học viên.

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

Kinh tế

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

Tiếp nối hành trình an cư: IEC Residences Quy Nhơn chính thức tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng hồ sơ đăng ký mua nhà tòa CT2

Kinh tế

(GLO)- Ngày 17-8-2025, tại dự án IEC Residences Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corporation) phối hợp với đơn vị phát triển dự án TTP tổ chức sự kiện Lễ ra mắt và hướng dẫn hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tòa CT2 - IEC Residences Quy Nhơn.

null