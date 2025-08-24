Gia Lai: Tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời

(GLO)- Ngày 24-8, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), xác nhận UBND tỉnh quyết định cho phép tiếp tục duy trì 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Đó là các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật: Bình Đê trên QL 1A (phường Hoài Nhơn Bắc), Song An trên QL 19 (xã Cửu An), Ia Khươl trên QL 14 (xã Ia Khươl) và Ia Le trên QL 14 (xã Ia Le).

Các chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời hoạt động đến hết ngày 30-9-2025, thực hiện trực 24/24 giờ trong ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ và ngày nghỉ).

Mỗi chốt kiểm soát có 5 cán bộ làm nhiệm vụ (3 cán bộ chăn nuôi và thú y; 2 cảnh sát giao thông); đảm trách vai trò tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiến hành phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua chốt. Hằng tuần, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để báo cáo UBND tỉnh.

Cán bộ thú y làm việc ở Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Ia Le trên QL 14 (xã Ia Le) phun thuốc tiêu độc sát trùng phương tiện vận chuyển heo qua địa bàn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trước đó, ngày 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ký Quyết định số 747/QĐ-UBND về việc thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành trên địa bàn tỉnh giữa bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Từ đó đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt đã kiểm tra hơn 1.732 xe vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh và thực hiện phun thuốc tiêu độc sát trùng. Qua kiểm tra, lực lượng đã phát hiện có 2 trường hợp vận chuyển heo mắc bệnh qua địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho biết thêm: Toàn bộ 68 con heo nhiễm bệnh với tổng trọng lượng khoảng 9.300 kg trên 2 xe vận chuyển được tiêu hủy theo quy định. UBND phường Hoài Nhơn Bắc và UBND phường Quy Nhơn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng/trường hợp.