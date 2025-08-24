Danh mục
Vàng nhẫn tăng giá, vàng miếng giữ ổn định

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Phiên giao dịch hôm nay (24-8), thị trường vàng nhẫn có biến động tăng so với hôm qua, còn vàng miếng giữ ổn định ở mức 126,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá bán ra đối với vàng nhẫn ở mức 122 triệu đồng, mua vào ở mức 119 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết 2 chiều mua và bán ở mức 118,3-121,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 119,5 triệu đồng, bán ra ở mức 121 triệu đồng/lượng. SJC đang giao dịch ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng. Còn PNJ đang niêm yết ở mức 118,5-121,5 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2025-08-24-luc-134546.png
Đồ họa: P.V

Sau khi đạt đỉnh vào hôm qua, giá vàng miếng hôm nay vẫn được giữ ổn định. Hiện các doanh nghiệp vẫn giao dịch ở mốc 125,6-126,6 triệu đồng cho cả 2 chiều mua-bán.

Chỉ trong 1 tháng, giá vàng miếng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu năm, mức tăng lên tới khoảng 40 triệu đồng, tương đương 47%.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 ngày 24-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3371,58 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 43,03 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

