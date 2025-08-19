Danh mục
Chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

TRỌNG LỢI
(GLO)- Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại, duy trì hiệu quả sản xuất và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Thách thức từ thời tiết cực đoan

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), nắng nóng gay gắt những ngày qua không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sinh trưởng, phát triển của vật nuôi mà còn là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh, đặc biệt tại các khu vực có mật độ chăn nuôi cao như các xã, phường phía Đông của tỉnh.

Tính đến tháng 8-2025, toàn tỉnh có hơn 803,2 nghìn con bò, hơn 1,4 triệu con heo (không kể heo con chưa tách mẹ) và hơn 17 triệu con gia cầm, trong đó đàn gà chiếm hơn 14,7 triệu con. Với quy mô lớn như vậy, công tác phòng-chống nắng nóng và dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của ngành chăn nuôi địa phương.

img-4783.jpg
Gà đẻ trứng là loại vật nuôi nhạy cảm với thời tiết nắng nóng và dễ giảm sản lượng nếu tiết trời oi nồng kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Trọng Lợi

“Tất cả các loại vật nuôi đều bị ảnh hưởng bởi nắng nóng. Vật nuôi thường ăn kém, giảm sức đề kháng, dễ bị sốc nhiệt, cảm nắng, mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa. Nếu chuồng trại không đảm bảo, nguy cơ thiệt hại rất cao”-ông Diệp nhận định.

Tại nhiều địa phương, người chăn nuôi đã chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi linh hoạt. Ông Phạm Thanh Hòa (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) hiện đang chăm sóc đàn bê cái vỗ béo. Ông chia sẻ: “Đàn bê của tôi đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin lở mồm long móng. Tuy nhiên, thời tiết gần đây nắng nóng gay gắt, lại hay có mưa giông bất thường nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của chúng. Để đàn bê phát triển tốt, tôi đã che mát chuồng trại, cung cấp nước uống sạch, cho ăn đầy đủ gồm cám, cỏ tươi, rau xanh và bổ sung thêm vitamin để tăng sức đề kháng”.

a1-bo-3935.jpg
Ông Phạm Thanh Hòa chăm sóc đàn bê. Ảnh: Trọng Lợi

Tại thôn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh), chị Đinh Thị Đê, người đang nuôi 400 con gà thịt, cho biết: “Trời nắng nóng, kèm mưa vào buổi chiều dễ sinh bệnh, tôi thường xuyên thay trấu, dọn phân hai ngày một lần. Gà uống nhiều nước nên tôi thay nước liên tục, bổ sung vitamin C để tăng đề kháng. Nhờ chăm sóc kỹ, gà phát triển tốt, sắp được xuất bán với giá khoảng 65.000 - 75.000 đồng/kg”.

Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại và phòng-chống dịch bệnh. Trong đó, việc cải thiện chuồng trại được xem là yếu tố then chốt, với yêu cầu đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, có mái che, phun sương, quạt gió và trồng cây tạo bóng mát để giảm nhiệt, nhất là đối với các mô hình chuồng trại hở.

Khẩu phần ăn cũng cần được điều chỉnh hợp lý, ưu tiên thức ăn giàu đạm, bổ sung vitamin (đặc biệt là vitamin C), chất điện giải và khoáng vi lượng nhằm nâng cao sức đề kháng. Người nuôi nên cho vật nuôi ăn vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh thời điểm nắng gắt giữa trưa. Một số biện pháp hỗ trợ như cho uống nước dừa, nước khoáng có gas cũng giúp giải nhiệt hiệu quả.

img-4748.jpg
Bổ sung nước uống là giải pháp giúp đàn gà tăng sức đề kháng vào những ngày nắng nóng gay gắt. Ảnh: Trọng Lợi

Mật độ chăn nuôi cần được kiểm soát phù hợp với từng loại vật nuôi để hạn chế áp lực nhiệt và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, việc vệ sinh chuồng trại, thu gom chất thải hằng ngày và phun thuốc sát trùng định kỳ cũng phải được duy trì để phòng ngừa các tác nhân gây bệnh phổ biến trong mùa hè như ve, mòng, ruồi, muỗi, mạt...

Chi cục cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi thường xuyên. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, sốt, tiêu chảy… cần nhanh chóng cách ly và báo cho thú y địa phương để xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, người nuôi cần thực hiện đầy đủ các đợt tiêm phòng vắc xin, tẩy giun sán định kỳ. Trường hợp phải vận chuyển vật nuôi nên thực hiện vào thời điểm mát, đảm bảo điều kiện an toàn, tránh sốc nhiệt.

a1-bo-6264.jpg
Chuồng trại thông thoáng, nền sạch và khô ráo là cách giúp vật nuôi cảm thấy đỡ ngột ngạt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Huỳnh Ngọc Diệp nhấn mạnh: Thời tiết nắng nóng là thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi, nhưng nếu thực hiện đồng bộ, khoa học các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh, người chăn nuôi vẫn có thể duy trì đàn vật nuôi khỏe mạnh, ổn định sản xuất và đảm bảo nguồn thu nhập.

