Khởi công Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, xã Hòa Hội và một số địa phương lân cận.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công. Ảnh: Hồng Thương

Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp do Công ty TNHH Sunley Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 50 ha với tổng vốn đầu tư trên 248 tỷ đồng.

Mục tiêu của Dự án là thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất vào đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh với các mặt hàng chủ yếu là gia dụng, nội, ngoại thất được làm từ gỗ, giả gỗ và nhựa giả mây.

Dự kiến, Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7-2026; giải quyết việc làm cho khoảng 500-600 lao động, từng bước chuẩn hóa đội ngũ lao động có trình độ cao tại địa phương.

Qua đó, nâng cao mức sống người dân, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt các công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại lễ khởi công Dự án.

﻿Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp được triển khai không chỉ khẳng định sự lớn mạnh của nhà đầu tư, mà còn mở ra cơ hội cho tỉnh trong giải quyết việc làm, phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cam kết, tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư thực hiện tốt cam kết để đảm bảo đúng tiến độ Dự án; các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình triển khai nhằm sớm đưa Dự án đi vào hoạt động để giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cũng như xây dựng Dự án trở thành điểm thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án. Ảnh: Hồng Thương

Nhấn mạnh về tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất đai, hệ sinh thái biển của tỉnh sau sáp nhập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư những dự án mới nhằm góp phần cùng địa phương giải quyết việc làm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa bàn.