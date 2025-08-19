Danh mục
Gia Lai: Dự án Nhà máy sản xuất bao bì được khởi công tại Cụm công nghiệp Ia Khươl

(GLO)- Sáng 19-8, tại Cụm công nghiệp Ia Khươl (thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Tân Gia Băng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất bao bì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, UBND xã Ia Khươl và cán bộ nhân viên Công ty.

z6921750694958-d9f6cc3f07eebb68781718d8c957dcff.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khởi công Dự án. Ảnh: N.D

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa, giấy, carton có quy mô sử dụng 24.800 m2 đất, công suất thiết kế sản lượng bao bì nhựa 2.000 tấn/năm và bao bì giấy, carton 7.000 tấn/năm.

Quy mô xây dựng dự kiến gồm: nhà máy bao bì giấy, kho nguyên liệu 4.240 m2; nhà máy sản xuất bao bì nhựa 2.880 m2; nhà chứa thành phẩm 1.980 m2; các hạng mục khác 8.289 m2; cây xanh 4.960 m2 và sân đường nội bộ 2.451 m2.

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 70 tỷ đồng, trong đó vốn của nhà đầu tư 14 tỷ đồng và vốn huy động 56 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Minh Châu-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp, mà còn là cột mốc ý nghĩa trong hành trình xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp Ia Khươl-một trong những ưu tiên chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế công nghiệp của xã.

Đặc biệt, sau khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động địa phương, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Dự án Nhà máy bao bì là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

