Lễ 2-9, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ 7 ngày 30-8 đến hết thứ hai ngày 2-9.

Theo Thông báo số 154/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ bảy ngày 30-8-2025 đến hết thứ ba ngày 2-9-2025.

Ảnh minh họa: P.V

Đồng thời, nhằm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), ngoài các công sở treo cờ Tổ quốc thường xuyên theo quy định, các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trong tỉnh treo cờ từ chiều ngày nay đến hết ngày 19-8-2025 và từ chiều ngày 1-9-2025 đến hết ngày 2-9-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ theo thông báo thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ Nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ.