Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 diễn ra từ ngày 15-4 đến 15-5

(GLO)- Ngày 7-4, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 849/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2025.

Theo đó, chủ đề năm nay là “Đảm bảo ATTP, trong đó chú trọng đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Thời gian triển khai từ ngày 15-4 đến 15-5 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các trường học có tổ chức bán trú trong toàn tỉnh đã và đang siết chặt an toàn bếp ăn học đường. Ảnh: M.T

Cùng với các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm ATTP theo kế hoạch năm đã được phê duyệt, trong Tháng hành động vì ATTP năm nay, toàn tỉnh sẽ triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp từng đối tượng.

Cùng với đó là tổ chức hoạt động kiểm tra liên ngành; chú trọng công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP; đăng thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng.

Tháng hành động vì ATTP nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; kịp thời thông tin các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP.

Nâng cao năng lực phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Ảnh: M.T

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngoài ra, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm tại các cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.