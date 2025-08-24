Gia Lai: Tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo và 420 bịch chả ram không rõ nguồn gốc

(GLO)- Ngày 23-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn nửa tấn thịt heo và lượng lớn chả ram không rõ nguồn gốc được phát hiện tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh chả ram ở phường Quy Nhơn Đông.

Trước đó, ngày 22-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở chả ram M.T ở đường A2 (khu tái định cư Đê Đông, phường Quy Nhơn Đông) có 550 kg thịt heo tươi sống được chứa trong các bịch nilon, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng tiêu hủy số thịt heo và chả ram không rõ nguồn gốc. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số thịt heo được mua để làm nguyên liệu chế biến chả ram. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện 420 bịch chả ram (loại 0,5 kg/bịch), được sản xuất từ nguồn thịt heo không rõ nguồn gốc nói trên.

Trước đó, hộ kinh doanh này đã mua tổng cộng 630 kg thịt heo trôi nổi trên thị trường, trong đó đã sử dụng 80 kg để chế biến chả ram, còn lại 550 kg chuẩn bị tiếp tục làm nguyên liệu chế biến thì bị phát hiện. Tổng giá trị lô thịt heo vi phạm khoảng 20,3 triệu đồng.

Hành vi của cơ sở chả ram M.T vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu sản xuất, chế biến thực phẩm.