Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

300 học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng học cách phòng-chống rác thải nhựa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-9, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng-chống rác thải nhựa tại Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung).

dai-dien-tinh-doan-gia-lai-trao-bang-tuong-trung-cong-trinh-vui-choi-cho-dai-dien-truong-tieu-hoc-kong-long-khong.jpg
Đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng công trình khu vui chơi cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng. Ảnh: Bảo Phúc

Tại chương trình, 300 học sinh của Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng đã tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; cách phân loại rác tại nguồn; những hành động nhỏ của lứa tuổi thiếu nhi để bảo vệ môi trường.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng công trình khu vui chơi gồm: bập bênh, xích đu, cầu trượt… trị giá hơn 16,5 triệu đồng; tặng 4 thùng đựng rác mới cho nhà trường.

Được biết, ngoài Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, Tỉnh đoàn còn tổ chức hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường, phòng-chống rác thải nhựa tại các địa điểm: Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh), Trường Tiểu học Nhơn An (phường An Nhơn Đông), Trường Tiểu học Đak Trul (xã Vĩnh Sơn).

cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-kong-long-khong-vui-dua-ben-cong-trinh-khu-vui-choi-do-tinh-doan-trao-tang.jpg
Các em học sinh vui đùa bên công trình khu vui chơi được Tỉnh đoàn trao tặng. Ảnh: Bảo Phúc

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; hình thành thói quen tốt, lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhân rộng mô hình camera giám sát rác thải

Nhân rộng mô hình camera giám sát rác thải

(GLO)- Tại nhiều địa phương, mô hình lắp camera giám sát và xử lý hành vi đổ rác thải bừa bãi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Khi thanh niên làm "dân vận khéo"

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Ngày 27-8, tại Hội nghị biểu dương phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, một số đơn vị đoàn thanh niên cơ sở ghi dấu với những sáng kiến thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.