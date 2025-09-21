300 học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng học cách phòng-chống rác thải nhựa

(GLO)- Ngày 19-9, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng-chống rác thải nhựa tại Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung).

Đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng công trình khu vui chơi cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng. Ảnh: Bảo Phúc

Tại chương trình, 300 học sinh của Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng đã tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; cách phân loại rác tại nguồn; những hành động nhỏ của lứa tuổi thiếu nhi để bảo vệ môi trường.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng học sinh Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng công trình khu vui chơi gồm: bập bênh, xích đu, cầu trượt… trị giá hơn 16,5 triệu đồng; tặng 4 thùng đựng rác mới cho nhà trường.

Được biết, ngoài Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, Tỉnh đoàn còn tổ chức hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường, phòng-chống rác thải nhựa tại các địa điểm: Trường Tiểu học Ia Rmok (xã Ia Dreh), Trường Tiểu học Nhơn An (phường An Nhơn Đông), Trường Tiểu học Đak Trul (xã Vĩnh Sơn).

Các em học sinh vui đùa bên công trình khu vui chơi được Tỉnh đoàn trao tặng. Ảnh: Bảo Phúc

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; hình thành thói quen tốt, lối sống xanh, thân thiện với môi trường trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng.