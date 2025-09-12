Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Tại hội nghị, các học viên được hướng dẫn về trách nhiệm của UBND cấp xã và cơ quan chuyên môn cấp xã trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; công tác quản lý vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trọng Lợi

Ngoài ra, học viên còn được tập huấn về xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sản xuất trồng trọt; lập báo cáo kết quả sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả; điều tra, dự báo sinh vật gây hại cây trồng và hướng dẫn phòng trừ; tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Đáng chú ý, nội dung thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản đối với các loại cây trồng hàng hóa chủ lực tại địa phương cũng được triển khai chi tiết.

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý sinh vật gây hại, chăm sóc sức khỏe cây trồng và đất, bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, phát huy vai trò tuyên truyền, hướng dẫn nông dân ứng dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững ngành nông nghiệp địa phương...