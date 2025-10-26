Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Tại các buổi làm việc, đại diện các đơn vị của Quân đoàn 34 đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong thời gian qua. Năm 2025, các đơn vị pháo binh và bộ binh cơ giới của Quân đoàn 34 đã quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động và vũ khí, trang bị hiện có.

04bb57a44124cc7a9535.jpg
Đoàn công tác kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 34). Ảnh: T.D

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; quan sát một số nội dung huấn luyện thực hành như cơ động pháo vào vị trí, hiệp đồng hỏa lực, chỉ huy bắn và bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, điều hành linh hoạt, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị đã chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài hiện có; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, địa hình và điều kiện thời tiết.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Đình Mạnh ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, chủ động, sáng tạo của các đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34 trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa về nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

6e9349c34943c41d9d52.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại Trung đoàn Pháo Binh 4 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34). Ảnh: T.D

Đại tá Trần Đình Mạnh cũng nhấn mạnh, công tác huấn luyện phải gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng lực lượng pháo binh, bộ binh cơ giới của Quân đoàn 34 chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

