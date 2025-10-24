Quân đoàn 34 tổng kết Nghị định 76/2016 về tiêu chuẩn hậu cần quân đội

(GLO)- Ngày 24-10, Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 76, công tác bảo đảm hậu cần trong Quân đoàn 34 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các tiêu chuẩn vật chất hậu cần cho bộ đội được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.



Quân đoàn 34 tổng kết thực hiện Nghị định số 76/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: T.D

Cơ quan Hậu cần Quân đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất, hướng dẫn cụ thể các chế độ, tiêu chuẩn hậu cần; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng vật chất đúng quy định. Nhiều năm qua, Quân đoàn bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quân nhu, quân trang, quân y, doanh trại, điện, nước sinh hoạt; duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ; tổ chức tốt công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất doanh trại được đầu tư cải tạo, sửa chữa đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sinh hoạt của bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định như: một số định mức, tiêu chuẩn chưa phù hợp với thực tiễn; cơ sở hạ tầng doanh trại của các đơn vị mới thành lập còn chật hẹp; ngân sách bảo đảm còn hạn chế; định mức cho khám sức khỏe, xử lý chất thải, thuốc, hóa chất phòng dịch chưa đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.D

Trên cơ sở đánh giá kết quả, hội nghị xác định phương hướng, giải pháp trọng tâm thời gian tới là: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định 76 gắn với Nghị quyết số 1658 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Hậu cần-Kỹ thuật; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hậu cần; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ sạch, an toàn.

Cùng với đó, Quân đoàn 34 tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng doanh trại; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, từng bước chuẩn hóa định mức bảo đảm vật chất hậu cần, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.