Gia Lai tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới: Lấy Nhân dân làm trung tâm, hiệu quả làm thước đo

(GLO)- Gia Lai tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, lấy nhân dân làm trung tâm và đánh giá hiệu quả dựa trên kết quả thực tiễn.

Ngày 17-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW (ngày 7/1/2019) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (ngày 3/6/2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đức Thụy

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc ban hành Kế hoạch có ý nghĩa quan trọng, vừa cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác dân vận tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, lấy niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Kế hoạch nhấn mạnh, công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mà là phương thức lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng trong quản lý, điều hành của chính quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hiệu quả. Trong bối cảnh chuyển đổi số, tỉnh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và các kênh truyền thông chính thống để tuyên truyền, định hướng dư luận; từng bước chuyển từ “truyền đạt một chiều” sang “tương tác hai chiều”, góp phần nâng cao chất lượng nắm bắt, xử lý thông tin, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Công tác dân vận của chính quyền được đặt ở vị trí trung tâm, gắn chặt với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tinh thần xuyên suốt là phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh bức xúc như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội… phải được công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích, không để phát sinh, tích tụ mâu thuẫn.

Người có uy tín vận động bà con chung tay xây dựng nếp sống mới văn minh, đậm đà bản sắc. Ảnh: Minh họa

Kế hoạch cũng đề cao vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa bằng cơ chế, quy định rõ ràng, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Ở cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải sâu sát thực tiễn, kịp thời lắng nghe, giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân ngay từ đầu, không để hình thành “điểm nóng”. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm; kiên quyết xử lý các biểu hiện quan liêu, xa dân, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Việc phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được quan tâm đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai theo hướng thực chất, gắn với tiêu chí cụ thể; chú trọng phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Đáng chú ý, công tác dân vận được gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân được xác định là giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia xây dựng nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng của các đợt bão lũ. Ảnh: Minh họa

Tinh thần xuyên suốt của Kế hoạch là biến chủ trương thành hành động cụ thể, thiết thực; lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải thật sự “gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”; đưa công tác dân vận trở thành động lực thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đây là nền tảng quan trọng để Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát huy không gian phát triển mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.