(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Cuộc diễn tập mang mật danh TM-25 với Đề mục “Chuyển Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc địa bàn”.

Yêu cầu đặt ra đối với cuộc diễn tập là phải sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chủ trì, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, phù hợp với mô hình mới gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xử lý tốt các tình huống; bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm.

Ghi nhận tại cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện theo quy định, đảm bảo tốt địa điểm diễn tập. Tổ chức bồi dưỡng cho khung tập và diễn tập thử một số nội dung trước khi bước vào diễn tập chính thức.

Một hội nghị trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Phúc Tuấn

Quá trình thực hành diễn tập, việc điều hành các cuộc họp đúng thủ tục nguyên tắc, đề ra nghị quyết sát đúng, nắm chắc phương châm, phương pháp trong xử lý các tình huống. Từ đó phát huy tốt vai trò của khung diễn tập trong từng giai đoạn diễn tập, từng vấn đề huấn luyện.

Trong đó, ở giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, sau khi nhận mệnh lệnh chiến đấu, tình huống bổ sung mà cấp trên đưa ra, chỉ huy và cơ quan Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông căn cứ tình hình thực tiễn, tiến hành quán triệt nhiệm vụ, tính toán những việc cần làm ngay cho cơ quan, giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm, nghiên cứu đánh giá kết luận tình hình để hoàn chỉnh quyết tâm.

Ở giai đoạn này, các chỉ huy đều nắm chắc nội dung, trình tự, có phương pháp diễn đạt tốt, khẩu khí rõ ràng, dứt khoát trong duy trì điều hành từng cuộc họp đảm bảo đúng thời gian quy định.

Xử lý tình huống trên bản đồ. Ảnh: Phúc Tuấn

Đối với giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ, dù là diễn ra trên bản đồ nhưng cũng đã tạo được sự hấp dẫn nhất định. Nhất là khi Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông phải xử trí một số tình huống ngoài dự kiến theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Thượng tá Tô Bắc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông - nhìn nhận: “Thông qua diễn tập góp phần bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy điều hành của chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; bảo đảm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy PTKV 6 - An Nhơn Đông. Đơn vị cũng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án cho nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác trong thời gian tới”.

Theo dõi cuộc diễn tập, thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - nhận xét: Các vai tập đã thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cương vị được phân công đảm nhiệm; hành động chỉ huy và khung tập trong nhận định, đánh giá, bàn cách xử lý tình huống kịp thời, đúng nguyên tắc, sát với tình huống đặt ra. Việc tổ chức điều hành các hội nghị trong diễn tập được thực hiện chặt chẽ, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đúng trình tự, đầy đủ nội dung, đáp ứng kịp thời với diễn biến của tình huống tác chiến.

Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu là sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, xử lý tốt các tình huống. Ảnh: Phúc Tuấn

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập, đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập được giao.

Đại tá Đinh Văn Thê khẳng định: Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và công tác tham mưu cho chỉ huy và cơ quan Ban Chỉ huy PTKV gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, đảm nhiệm tác chiến phòng thủ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông qua diễn tập, nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, các kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ; giúp người chỉ huy và cơ quan rút ra được những kinh nghiệm thiết thực với công tác tổ chức, hiệp đồng và thực hành diễn tập. Làm cơ sở hình thành lý luận thực tiễn, áp dụng cho tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn diễn tập phòng thủ xã và tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh (trái) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Phúc Tuấn



Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh yêu cầu sau diễn tập Ban Chỉ huy PTKV 6- An Nhơn Đông kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông. Clip: Phúc Tuấn

Riêng Bộ CHQS tỉnh sau diễn tập cũng sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp diễn tập cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Ban Chỉ huy PTKV, Ban Chỉ huy BĐBP, làm cơ sở bổ sung, điều chỉnh các phương án cho các nhiệm vụ A, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo khác.