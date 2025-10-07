Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bám sát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh xác định rõ mục tiêu cao nhất là nắm chắc tình hình địa bàn, phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ; góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra, kiểm soát bên trong khu vực tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.P

Theo Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, trong kế hoạch tổng thể, Bộ CHQS tỉnh đã dự lường nhiều tình huống và có phương án xử lý cụ thể. Trên cơ sở đó, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị nghiệp vụ bố trí lực lượng phù hợp, bám sát đặc thù từng khu vực, thuần thục các phương án từ đường, hướng cơ động đến tổ chức sử dụng lực lượng và phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác.

Nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cũng huy động tối đa lực lượng, ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác và chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: H.P

Từng cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ đã xác định ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần quyết tâm không để xảy ra bất cứ sự cố hay tình huống bất ngờ nào, dù là nhỏ nhất.

Thượng úy Trần Xuân Đạt - Trung đội trưởng Trung đội vệ binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ canh gác, tuần tra, kiểm soát, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đều chú trọng bố trí quân số khoa học, hợp lý. Nhờ đó, các mục tiêu canh gác luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ của Trung đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn linh hoạt, chủ động phối hợp với các lực lượng khác trong xử lý tình huống, giữ nghiêm điều lệnh, tác phong khi làm nhiệm vụ”.

Còn Trung úy Đặng Quốc Bạo - Trung đội trưởng Trung đội đặc nhiệm (thuộc Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Là một chiến sĩ trẻ, việc được tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh với tôi vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Tôi xác định phải luôn nghiêm túc, trách nhiệm với những công việc được giao”.

Là chiến sĩ trẻ, tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của Trung úy Đặng Quốc Bạo. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, tất cả địa điểm diễn ra Đại hội tại Trung tâm hội nghị tỉnh (như hội trường lớn - nơi diễn ra các phiên họp toàn thể; khu vực bố trí các tổ thảo luận; phòng đón tiếp đại biểu hay các gian trưng bày, khu triển lãm) đều được lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh rà soát toàn bộ, tổ chức rà phá bom, mìn, vật nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh cũng thành lập bộ phận kiểm soát thiết bị bay không người lái và thiết bị siêu nhẹ, trực 100% để kịp thời xử lý nếu có tình huống.

Ngoài ra, theo Thượng tá Trần Đức Tuấn - Trưởng Ban Tác chiến (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh), đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch định hướng công tác bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng. Nhất là tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng việc tổ chức đại hội để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, bôi nhọ, nói xấu cán bộ, đảng viên trên không gian mạng.

“Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám nắm địa bàn, tập trung theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, khu vực biên giới để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử trí, không để bị động bất ngờ”, Thượng tá Tuấn cho biết thêm.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, bộ phận kiểm soát thiết bị bay không người lái và thiết bị siêu nhẹ của Bộ CHQS tỉnh trực 100% để kịp thời xử lý nếu có tình huống. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhìn nhận: Có được kết quả trên là nhờ công tác tham mưu, hiệp đồng giữa các lực lượng trong Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất, nhịp nhàng trong từng phần việc, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Từng khâu, từng bước được rà soát kỹ lưỡng, triển khai chu đáo; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang đối với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh.