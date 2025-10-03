Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 3-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đảng bộ tỉnh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Dự Đại hội, về phía Trung ương còn có các đồng chí: Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Quỳnh Vân-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thượng tướng Phạm Hoài Nam-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương…

Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Cao Thị Hoài An-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Dự Đại hội, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh…

Ngoài ra còn có đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các tỉnh kết nghĩa, đơn vị phối hợp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; cùng 450 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh trước đây, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực, cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Song, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại.

"Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2020-2025, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn tới"-Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những mặt yếu kém do chủ quan. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giúp cho Ban Chấp hành khóa mới tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị, Đại hội không tiến hành công tác nhân sự cấp ủy và không bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy nhiệm kỳ này và phân bổ, chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị quyết định.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, tập trung cao độ vào chất lượng văn kiện trình Đại hội để ngay sau Đại hội, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trước khi sáp nhập tỉnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, với văn kiện có tầm nhìn chiến lược, phản ánh thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá…".

Thấm nhuần những chỉ dẫn, kỳ vọng của Trung ương Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, khả thi nhất để biến những tiềm năng, lợi thế, truyền thống anh hùng cách mạng và khát vọng phát triển tỉnh nhà trở thành động lực bứt phá, đưa Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, đặt nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

“Toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đang phấn khởi theo dõi, kỳ vọng và hướng về Đại hội. Trên tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, tôi đề nghị từng đồng chí đại biểu phát huy tối đa trách nhiệm của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng tại Đại hội”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch ra mắt điều hành Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Trên tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã tuyên bố khai mạc Đại hội với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.