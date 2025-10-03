Báo cáo chính trị xác định rõ 5 trụ cột, 4 đột phá chiến lược phát huy thế mạnh đặc thù của Gia Lai trong nhiệm kỳ mới

Tin nhanh đầu ngày:
+ Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành
+ Đại hội Đại biểu Đảng Bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I tiến hành phiên trù bị
+ Báo cáo chính trị xác định rõ 5 trụ cột, 4 đột phá chiến lược huy thế mạnh đặc thù của Gia Lai trong nhiệm kỳ mới
+ Dấu ấn an sinh xã hội từ một nhiệm kỳ nỗ lực
+ Gia Lai đặt chỉ tiêu 2 huy chương đồng tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025
Nhịp sống hôm nay:
+ Chiều 2-10, giá xăng dầu tăng nhẹ
+ Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Sắc màu Việt: Bảo tồn lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý gắn với phát triển du lịch
Sống khỏe: 5 món ăn sáng giúp làm sạch gan và hạ men gan
Thời tiết hôm nay: Chủ động ứng phó với bão Matmo gần biển Đông