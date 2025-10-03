(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiến hành phiên trù bị; Báo cáo chính trị xác định rõ 5 trụ cột, 4 đột phá chiến lược phát huy thế mạnh đặc thù của Gia Lai trong nhiệm kỳ mới...