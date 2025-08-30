Trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Lơ Pang

(GLO)- Ngày 29-8, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Đăk Pơ Nan (xã Lơ Pang), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Lơ Pang và Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Chí Cẩn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai; đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Việt Tân Phát; lãnh đạo UBND xã Lơ Pang; đại diện Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang cùng 200 học sinh và phụ huynh trên địa bàn xã.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đăk Pơ Nan (xã Lơ Pang). Ảnh: Lạc Hà

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 26 suất quà cho các gia đình bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn tại làng Đăk Pơ Nan. Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, chương trình cũng trao 172 suất quà cho học sinh làng Đăk Pơ Nan và làng Pơ Nang đang theo học tại Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang. Mỗi suất quà bao gồm: cặp sách, vở, bút, quần áo, bánh kẹo, sữa… do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Việt Tân Phát, công ty TNHH Thương Mại Want Want Việt Nam và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky tài trợ.

Ông Nguyễn Chí Cẩn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lơ Pang. Ảnh: Lạc Hà

Cũng trong dịp này, 5 chiếc xe đạp do Cửa hàng Kim Thy tài trợ đã được trao tặng 5 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 120 phần quà gồm quần áo đồng phục và bánh kẹo cho các em học sinh mầm non trên địa bàn xã. Tổng trị giá các phần quà được trao là 80 triệu đồng.

Chương trình nhằm thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới 2025 - 2026.