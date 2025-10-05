“Ngày hội Trăng rằm” ấm áp, yêu thương đến với trẻ em vùng sâu

(GLO)- Ngày 4-10, Hiệp hội Du lịch Gia Lai tổ chức “Ngày hội Trăng rằm 2025” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Pờ Tó) và Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ia Rbol). Hơn 1.000 phần quà tặng các em nhỏ vùng sâu, giúp các em có một mùa trăng trọn vẹn hơn.

Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: Vũ Chi

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng ngay từ sớm, hơn 1.000 em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Tiểu học Bùi Thị Xuân đã có mặt tại sân trường để tham gia chương trình “Ngày hội Trăng rằm”. Khuôn mặt các em đều ánh lên niềm vui, háo hức chờ đón được gặp chú Cuội, chị Hằng, được phá cỗ, xem múa lân và đón nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Không để các em phải đợi lâu, chú Cuội cùng chị Hằng đã mang đến một không khí vui tươi, rộn ràng cho chương trình. Các em học sinh được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ sôi động, hấp dẫn do chính các bạn học sinh của trường biểu diễn.

Bên cạnh đó là những trò chơi vận động, đố vui có thưởng thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Đặc biệt, màn múa lân khiến các em đứng cả dậy để hò reo, cổ vũ. Nhiều em học sinh háo hức chạy theo bắt tay ông Địa, khỉ Tôn Ngộ Không hoặc nhảy múa theo từng động tác của đội lân.

Màn múa lân sôi động thu hút sự hò reo cổ vũ của các em thiếu nhi tại "Ngày hội Trăng rằm". Ảnh: Vũ Chi

Trong tiếng nói, tiếng cười rộn vang khắp sân trường, từng phần quà gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn, sách vở, balo, bình nước, đèn ông sao đã được trao đến tận tay các em nhỏ.

Em Đinh Siu Nhin (lớp 5/2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám) vui mừng chia sẻ: “Em rất vui khi được cùng các bạn đón Tết Trung thu, càng vui hơn khi được các cô, chú tặng quà. Em thích nhất là chiếc đèn ông sao 5 cánh vì đó là mơ ước của em bấy lâu nay. Em sẽ giữ gìn chiếc đèn thật cẩn thận để 2 anh em cùng thắp sáng, đi dạo quanh làng vào đúng đêm Trăng Rằm”.

Còn em Ksor H’Nai (lớp 5C, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân) thì bộc bạch: “Đây là Trung thu vui nhất của em từ trước đến nay. Em được ăn bánh kẹo, được chơi trò chơi, xem múa lân và nhận nhiều phần quà. Em sẽ mang về chia cho các anh chị em trong nhà. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng của các cô, chú, gia đình và thầy cô”.

Em Đinh Siu Nhin (bìa trái) và các bạn học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám vui mừng nhận quà từ bà Hoàng Thị Sen, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định (cũ). Ảnh: Vũ Chi

Là 1 trong hơn 40 doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình, ông Trần Trung Quảng (đại diện Công ty cổ phần địa ốc Naviland, chủ đầu tư khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn) cho biết: Trung thu vốn là ngày Tết đoàn viên, là niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ nhưng không phải em nhỏ nào cũng có đủ điều kiện để đón một cái Tết Trung thu trọn vẹn. Chính vì vậy, Công ty mong muốn được góp một phần nhỏ bé để mang đến cho các cháu vùng cao Gia Lai những chiếc lồng đèn sáng, những phần quà yêu thương và quan trọng nhất là niềm vui, sự động viên và hy vọng.

“Nhìn các cháu vui vẻ vỗ tay, hát theo điệu nhạc, thưởng thức quà bánh, chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Tin tưởng rằng, mỗi nụ cười của các cháu hôm nay sẽ là động lực để tất cả chúng ta (doanh nghiệp, chính quyền, cộng đồng) tiếp tục chung tay vì một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau”-Ông Quảng chia sẻ.

Ông Trần Trung Quảng (đại diện Công ty cổ phần địa ốc Naviland) tặng quà cho các em học sinh tại "Ngày hội Trăng rằm". Ảnh: Vũ Chi

Hòa chung niềm vui với các em học sinh, thầy Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cho hay: Trong tổng số 383 học sinh, trường có 66% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar. Do đời sống còn nhiều khó khăn, các em ít có điều kiện vui Tết Trung thu như các bạn cùng trang lứa.

Tuy nhiên, năm nay, nhờ sự quan tâm của Hiệp hội Du lịch tỉnh, các nhà hảo tâm, các em học sinh của trường đã có cơ hội đón một Trung thu đặc biệt, đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Đây sẽ là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, các em học sinh nhà trường cố gắng vượt khó, vươn lên dạy tốt-học tốt, trở thành điểm sáng trong giáo dục vùng khó.

Các em học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân vui mừng nhận quà tại chương trình "Ngày hội Trăng rằm". Ảnh: Vũ Chi

Theo bà Hoàng Thị Sen, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định (cũ), với mong muốn tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu trọn vẹn; đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội, kết nối và sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Gia Lai; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai gắn với văn hóa cộng đồng và các hoạt động thiện nguyện giàu tính nhân văn, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Ngày hội Trăng rằm 2025” tại các trường học, thôn, làng vùng sâu.

Tại chương trình, Hiệp hội Du lịch tỉnh huy động nguồn lực trao tặng hơn 1.130 suất quà cho các em nhỏ với tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng. "Hy vọng mỗi phần quà sẽ là một ánh trăng gửi đến các em thiếu nhi vùng sâu còn nhiều thiếu thốn, để các em có một mùa trăng trọn vẹn hơn"-bà Sen kỳ vọng.