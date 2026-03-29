Chuyển hồ sơ truy tố vụ cướp ngân hàng đến Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển hồ sơ vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đến Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để xét xử theo thẩm quyền.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về 3 tội: “Cướp tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Hồ sơ vụ án cướp ngân hàng đã được chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để chờ xét xử. Ảnh: Thúy Trinh

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh sẽ phân công Hội đồng xét xử và đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, Tài là đối tượng đang bị truy nã về hành vi giết người, còn Ân đang có lệnh truy tìm liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích.

Dù vậy, các đối tượng vẫn dành nhiều tháng để chuẩn bị công cụ, phương tiện và lên kế hoạch chi tiết để cướp ngân hàng. Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 19-1, 2 đối tượng sử dụng súng ngắn đe dọa, khống chế các nhân viên Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai để cướp gần 2 tỷ đồng.

Sau 18 ngày lẩn trốn, ngày 6-2, các đối tượng đã bị bắt giữ cùng số lượng lớn tiền và súng, đạn.