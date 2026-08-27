Vùng Cảnh sát biển 2 nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-8, Phòng phòng, chống tội phạm vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) tổ chức nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh (trú tại khu phố An Dưỡng 2, phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Đại tá Nguyễn Tiến Đức - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 dự và trao quyết định phụng dưỡng.

Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mẹ có 2 người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bản thân Mẹ cũng có nhiều cống hiến, hy sinh trong kháng chiến và cuộc sống đời thường.

Vùng Cảnh sát biển 2 trao quyết định phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Hoạnh cho gia đình. Ảnh: Nam Trung

Đại tá Nguyễn Tiến Đức cho biết: Việc nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm mà còn là sự tri ân, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Vùng Cảnh sát biển 2 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 28 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2026).