Cảnh sát biển đồng hành cùng quân, dân Cù Lao Chàm

(GLO)- Ngày 16-7, Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên đảo.

Xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) là xã đảo duy nhất của thành phố Đà Nẵng, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo khu vực miền Trung. Địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ biển, khai thác thủy sản và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (bìa phải) và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho UBND xã Tân Hiệp. Ảnh: H.P

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã đảo cơ bản ổn định; du lịch, dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển; đời sống Nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị hoạt động ổn định.

Một góc đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá kinh tế địa phương tiếp tục ổn định, du lịch và dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, xã đón hơn 124.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng trên 41% so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của đảo Cù Lao Chàm.

Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, địa phương duy trì hoạt động khai thác thủy sản, phát huy lợi thế kinh tế biển, chú trọng bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và giảm rác thải nhựa. Những kết quả này góp phần xây dựng Cù Lao Chàm trở thành điểm đến xanh, an toàn và phát triển bền vững.

Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Cù Lao Chàm có vị trí chiến lược quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển miền Trung. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, quân và dân trên đảo; thực sự là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cảnh sát biển tặng quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: H.P

Cảnh sát biển khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân trên đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: H.P

Dịp này, Đoàn công tác đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan, đơn vị tham gia đoàn cũng trao nhiều phần quà thiết thực cho chính quyền, người dân cùng các lực lượng quân đội, công an đang làm nhiệm vụ trên đảo.