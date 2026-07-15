Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch quốc gia gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

(GLO)- Ngày 15-7, đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung của Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị thông tin, trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên (bìa trái) và Trung tướng Bùi Quốc Oai tặng quà cho UBND đặc khu Lý Sơn. Ảnh: H.P

Đặc khu Lý Sơn là địa bàn tiền tiêu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là trung tâm khai thác hải sản xa bờ, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá và phát triển du lịch biển, đảo của tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của đặc khu Lý Sơn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Hệ thống chính trị hoạt động ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Lý Sơn. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các đơn vị quân đội, công an đóng quân ở trên đặc khu Lý Sơn. Ảnh: H.P

Công tác quản lý biển,đảo, quản lý hoạt động nghề cá và triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà cho thương binh Nguyễn Công (thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn). Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Cảnh sát biển là lực lượng chuyên trách, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn trên biển.

Đây là nhiệm vụ có tính chất đặc thù, yêu cầu cao, thường xuyên phải thực hiện dài ngày, liên tục trên biển, trong phạm vi hoạt động rộng và điều kiện thời tiết, sóng gió khắc nghiệt.

Đoàn công tác tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Lý Sơn. Ảnh: H.P

Trung tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh: Việc phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển, đảo quốc gia cần được triển khai đồng bộ với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị Cảnh sát biển, nhất là Trạm 2 Cảnh sát biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Lý Sơn, dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Các em học sinh tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: H.P

Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam cũng tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống khai thác IUU; đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.